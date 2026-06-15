造價成本飆漲　開發商揭：恐掀「都更棄嬰」潮

▲雙北老屋多，都更危老重建成為重要課題。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

都更危老重建，建商普遍不用買地，投入資金較小，但合建之下使得利潤也相當薄。建商業者坦言，近年房價漲幅受限、營建成本持續提升，兩者「關鍵交會點將至」，越來越多開發商無利可圖，也使得「都更棄嬰」現象漸漸增加。

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寶和建設董事長張應偉表示：「近2年在央行政策調控下，短期內房價續漲空間壓縮，但造價仍持續上漲。當前房地產環境，房價有天花板、造價沒有天花板，營建業經營環境艱困。」

張應偉以中和新建案「好植」為例，他表示：「該案正在連續壁工程階段，光先前的『土方之亂』，總造價就多了1000萬元，每坪單價增加1萬元，該案整體每坪營造費來到27.5萬元。」

營建業環境越來越艱困，尤其是都更危老合建案。張應偉表示：「正是因為房價定在那邊、加上高昂的造價成本，雙北開始有部分都更危老案即便簽了100%，但開發商仍做不下去，甚至盤出來市場上。」

張應偉表示：「對開發商來說，建商地主分配比例不變的情況下，造價、營建成本的關鍵交會點將至，若未來營建成本持續上漲，房價水準跟不上，會有越來越多重建案無法成案。」





▲營建成本大漲，壓縮建商利潤，都更危老重建案越來越難做。（示意圖／ET資料照）

都更整合公司、富足家總經理黃義盛表示：「這幾年造價持續上漲，確實讓越來越多案子卡住，這時候，建商的實力就很重要，實力不光只是建商品牌，還包括設計、規劃、銷售等等全部細節。」

黃義盛坦言：「賠錢的生意沒人做，因此出現越來越多簽約完成、無法執行的重建案，但靠譜的建商，就是能把利潤抓得出來，做得下去，實現對地主的承諾。」

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