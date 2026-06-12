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曾砸10億狂買7戶！　黎智英家族3.3億出脫1戶「麗景名苑」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲前壹傳媒創辦人黎智英家族，約15年前狂砸約10億元「搜樓」買下大安區豪宅「麗景名苑」7戶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

前壹傳媒創辦人黎智英家族，約15年前狂砸約10億元「搜樓」買下大安區豪宅「麗景名苑」7戶。最新揭露，10樓戶以3.3億元出售，賣方就是黎智英家族名下的公司，專家表示，本次交易成交單價近200萬元，對賣方來說價格非常漂亮。

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近期實價揭露，新生北路二段豪宅「麗景名苑」10樓戶以3.3億元交易，權狀224坪，換算單價194萬元。

經查異動索引，賣方為香港商羚越有限公司，其為被港府拘禁多年的前壹傳媒創辦人黎智英家族所設立。買家則是曹姓自然人。

據報導，黎智英家族在台設立私法人購置不少房地產，「麗景名苑」2010年預售階段時，其多家法人就砸約10億元掃進7戶。而本次交易的10樓戶，2019年時就委託房仲業者出售，但近期順利找到買家。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「麗景名苑」坐擁大安森林公園第一排景觀，以及新生、金華雙學區，地段相當不錯，區域物件釋出稀少，具有稀缺性。

「麗景名苑」屋齡15年，其採用的建材、規劃高檔，但基地面積僅303坪、地上樓高15層，總計21戶，在氣勢上難與其他大安區豪宅相比擬。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「觀察該社區前一筆交易是9樓戶，在2014年以每坪171萬元交易，而本次10樓戶成交單價194萬元，是相當不錯的表現。」

葉沛堯進一步表示：「2013~2014年為豪宅市場多頭，現在北市不少豪宅、尤其是非頂級一線豪宅的物件，價格都未漲回當時高點。」

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關鍵字：壹傳媒黎智英港媒香港被關豪宅出脫麗景名苑

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