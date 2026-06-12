楊金龍一句「就到這裡」　國字輩建商：不需太樂觀

記者項瀚／台北報導

「現在房市就像在隧道裡，已看到出口的光，只要慢慢開、不亂飆，就會到出口。」國泰建設董事長張清櫆表示，雖然央行短期內不至於「大幅」鬆綁管制，不能太樂觀，但也不需太悲觀。

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▲國泰建設（2501） 今（12日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

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國泰建設董事長張清櫆表示：「房地產業經過近2年昏暗期，在今年Q2開始，已感覺到買氣回溫，買盤等不到大幅降價，剛性需求陸續進場，房市最差的時刻已經過去。」

至於先前央行總裁楊金龍脫口的「打炒房，就到這了」。張清櫆說：「現在就像在隧道裡，已經看到隧道口的光了，只要車慢慢開、不要亂飆，就會到出口。」

張清櫆認為：「為了房市健康發展，央行短期內不會大幅度鬆綁，不要太樂觀，但也不需要太悲觀。」

談及近期熱絡的股市，張清櫆表示：「雖然資金都在股票市場上，但股市好，對房市也有幫助，未來獲利了結資金也有望轉回房市。」

▲國泰建設股東會採訪整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

國泰建設（2501） 今（12日）召開股東會，承認2025年營收242.9億元、年增1.8%，歸屬母公司業主淨利32.8億元、年增108%，每股純益（EPS）為 2.83 元，獲利創近7年新高。會中並通過配發現金股利1.2元。

展望今年，國泰建設預計有3案、合計總銷約90億元完工入帳，包括總銷31億元南港「國泰悠境」、27億元台南「國泰磐耘」、32億元「國泰·旭」。

新推案方面，2026年推出4大案，合計總銷約230億元，包括已推出的高雄「國泰明誠」，以及下半年將陸續亮相的南港「向陽段案」、台中「東峰段案」、台南「平實段案」。

▲國泰建設董事長張清櫆表示，現在房市就像在隧道裡，已看到出口的光。（圖／記者項瀚攝）

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