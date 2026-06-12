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「蜂蜜蛋糕炒飯」狂吸獵奇粉　新房東1900萬接手一半店面

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄老字號炒飯店因「蜂蜜蛋糕炒飯」在網路瘋傳，不少網友直呼「食物可以冷門但不能邪門」，再度爆紅一波。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

蜂蜜蛋糕竟然也能炒飯？高雄老字號炒飯店因「蜂蜜蛋糕炒飯」在網路瘋傳，不少網友直呼「食物可以冷門但不能邪門」，再度爆紅一波，店面交易紀錄也意外曝光，根據實登顯示，該店舊址以總價1900萬元成交，信義房屋專家表示，該區餐飲業林立，地價80~120萬元。

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有網友在臉書粉專《路上觀察學院》分享「阿成炒飯專賣店」菜單，除肉絲、蝦仁等常見口味，還有全台唯一的「蜂蜜蛋糕炒飯」、「咖啡吐司炒飯」、「香蕉炒飯」等特殊品項，湧入大批網友朝聖。有人笑稱是「萬物皆可炒」、「黑暗料理界天花板」，也有不少老顧客現身力挺，認為實際吃起來意外不違和。

「阿成炒飯專賣店」是高雄老字號炒飯店，開業已20年，過去曾因特殊口味受到不少美食節目介紹，店內炒飯品項超過50種，其中「蜂蜜蛋糕炒飯」更曾入選網路票選十大蛋炒飯之一，累積不少死忠顧客。

隨店家再度受到關注，背後店面交易也意外曝光。該店位於三民區大連街，過去由2間店面合併營業，根據實價登錄，其中1間三角窗去年10月以1900萬元成交，地坪20.27坪、建坪45.3坪，換算土地單價約93.7萬元，買方為新興區自然人。租賃實價登錄則未揭露相關資訊。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「阿成炒飯」過去同時承租2間店面營業，去年10月三角窗店面以1900萬元售出後，結束承租該店面。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，「阿成炒飯」過去同時承租2間店面營業，2間店面分屬不同屋主，去年三角窗店面成交後，該店面空置至今，「阿成炒飯」也結束承租該店面，由原本2間店面縮減為1間繼續經營。

信義房屋後驛店業務陳炤廷表示，大連街位於高醫商圈，屬於高雄發展成熟的生活商圈，周邊餐廳、小吃及零售業相當密集，區域消費人口穩定。以目前行情來看，該區透天店面土地單價約每坪80~120萬元，若是臨路條件佳、面寬較大的產品，價格還有向上空間。

陳炤廷指出，大連街沿線以透天店面為主，釋出量不多，租金行情每坪約500~1000元，實際仍須視屋況、面寬及使用坪數而定。

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關鍵字：蜂蜜蛋糕炒飯黑暗料理高雄美食店面創意料理阿成炒飯路上觀察學院

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