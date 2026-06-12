「蜂蜜蛋糕炒飯」狂吸獵奇粉　新房東1900萬接手一半店面

▲高雄老字號炒飯店因「蜂蜜蛋糕炒飯」在網路瘋傳，不少網友直呼「食物可以冷門但不能邪門」，再度爆紅一波。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

蜂蜜蛋糕竟然也能炒飯？高雄老字號炒飯店因「蜂蜜蛋糕炒飯」在網路瘋傳，不少網友直呼「食物可以冷門但不能邪門」，再度爆紅一波，店面交易紀錄也意外曝光，根據實登顯示，該店舊址以總價1900萬元成交，信義房屋專家表示，該區餐飲業林立，地價80~120萬元。

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有網友在臉書粉專《路上觀察學院》分享「阿成炒飯專賣店」菜單，除肉絲、蝦仁等常見口味，還有全台唯一的「蜂蜜蛋糕炒飯」、「咖啡吐司炒飯」、「香蕉炒飯」等特殊品項，湧入大批網友朝聖。有人笑稱是「萬物皆可炒」、「黑暗料理界天花板」，也有不少老顧客現身力挺，認為實際吃起來意外不違和。

「阿成炒飯專賣店」是高雄老字號炒飯店，開業已20年，過去曾因特殊口味受到不少美食節目介紹，店內炒飯品項超過50種，其中「蜂蜜蛋糕炒飯」更曾入選網路票選十大蛋炒飯之一，累積不少死忠顧客。

隨店家再度受到關注，背後店面交易也意外曝光。該店位於三民區大連街，過去由2間店面合併營業，根據實價登錄，其中1間三角窗去年10月以1900萬元成交，地坪20.27坪、建坪45.3坪，換算土地單價約93.7萬元，買方為新興區自然人。租賃實價登錄則未揭露相關資訊。

▲「阿成炒飯」過去同時承租2間店面營業，去年10月三角窗店面以1900萬元售出後，結束承租該店面。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，「阿成炒飯」過去同時承租2間店面營業，2間店面分屬不同屋主，去年三角窗店面成交後，該店面空置至今，「阿成炒飯」也結束承租該店面，由原本2間店面縮減為1間繼續經營。

信義房屋後驛店業務陳炤廷表示，大連街位於高醫商圈，屬於高雄發展成熟的生活商圈，周邊餐廳、小吃及零售業相當密集，區域消費人口穩定。以目前行情來看，該區透天店面土地單價約每坪80~120萬元，若是臨路條件佳、面寬較大的產品，價格還有向上空間。

陳炤廷指出，大連街沿線以透天店面為主，釋出量不多，租金行情每坪約500~1000元，實際仍須視屋況、面寬及使用坪數而定。

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