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獨／尹衍樑追思會實景曝光　8字主題呼應生前最大愛好

▲▼ 尹衍樑追思會 。（圖／記者項瀚攝）

▲潤泰集團總裁尹衍樑追思會無對外開放，於（12日）在台北靈糧堂靈糧山莊舉行。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「乘風而來，向海而去」呼應潤泰集團總裁尹衍樑生前的航海愛好。今（12日）上午尹家人低調舉辦追思會，結束後，記者獨家進入會場，現場端莊又溫馨，背板區回顧了尹衍樑一生偉大的成就以及數不盡的善舉，此外還有一大片的留言牆，貼滿著大家對總裁的思念。

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潤泰集團總裁尹衍樑於5月26日凌晨逝世，今（12日）9點至11點於台北靈糧堂靈糧山莊舉行追思會。尹家人相當低調，希望一切從簡，追思會無對外開放。

《ETtoday新聞雲》記者獨家於追思會結束後，進入會場。靈糧山莊入口兩排陳列白色花束，走過長廊後看到追思會主題「乘風而來，向海而去」背板，呼應總裁生前的航海愛好。

▲▼ 尹衍樑追思會 。（圖／記者項瀚攝）

▲「乘風而來，向海而去」呼應潤泰集團總裁尹衍樑生前的航海愛好。（圖／記者項瀚攝）

現場還有回顧尹衍樑紀事錄的背板，分成「時代選擇了他」、「團隊成就了他」、「延續善的循環」3大主題。講述包括：推動預鑄工法現代化、助力半導體發展、建立工程人才培育體系、開放工程專利共享、承接南山人壽對保戶承諾、創立潤福生活新象、創立唐獎、啟動南山慈善基金會、興建重粒子癌症治療中心等事蹟。

▲▼ 尹衍樑追思會 。（圖／記者項瀚攝）

▲回顧尹衍樑總裁紀事錄背板，分成「時代選擇了他」、「團隊成就了他」、「延續善的循環」3大主題。（圖／記者項瀚攝）

「留下一句話。他曾照亮許多人的人生，如今，邀請您留下思念、感謝或故事，讓這份溫暖，繼續在人與人之間流傳。」還有一大面留言牆，貼滿了大家想對尹總裁的無盡思念以及想與家屬說的話。

▲▼ 尹衍樑追思會 。（圖／記者項瀚攝）

▲現場背板區還有一大面留言牆，貼滿了大家想對尹總裁的無盡思念以及想與家屬說的話。（圖／記者項瀚攝）

走過背板區，進入追思會主會場，目測現場約有300~400個座位。據不具名與會來賓表示：「追思會由前立法院長王金平致詞後展開，接著播放緬懷尹總裁的影片，也唱了詩歌，現場氣氛端莊又溫馨，大家都非常懷念總裁，他的事業成就、善舉，會永遠留傳下去。」

而今日追思會，除重量級政治人物到場致意，工商界則包括新光、頂新、義联等企業主到場緬懷總裁。當然，也包括跟著尹衍樑一起打拼多年的老員工們。

潤泰集團僅表示：「總裁家屬希望一切低調、從簡，追思會圓滿結束，謝謝大家關心。」

▲▼ 尹衍樑追思會 。（圖／記者項瀚攝）

▲走過背板區，進入追思會主會場，目測現場約有300~400個座位。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：潤泰尹衍樑去世逝世追思會告別式靈糧堂

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