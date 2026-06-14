15間店面11間空置！　直擊前「台南地王」商圈風光不再

記者張雅雲／高雄報導

「以前週年慶擠到走不動，現在旁邊店面整排鐵門拉下來。」台南站前商圈近期因新光三越中山店傳出將不續約，引發外界擔憂周邊店面空租狀況恐再加劇。記者實地走訪發現，百貨側門正對面的15間店面，有11間未營業，昔日人潮洶湧的地王商圈，榮景已不復見。

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▲台南站前商圈近期因新光三越中山店傳出將不續約，引發外界擔憂周邊店面空租狀況恐再加劇。（圖／記者張雅雲攝）

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新光三越台南中山店自1996年開幕至今已30年，過去長期是台南站前商圈最重要的集客核心，更連續8年蟬聯台南地王。不過近年隨著新光三越小北門店開幕、南紡商圈崛起，加上商場硬體設備老化，商圈逐漸轉移，連地王光環也不保，去年退居地后，由新光三越新天地首度登上地王寶座。

▲西華南街路口雖仍有麥當勞等連鎖品牌支撐人潮，但整排15間店面中有11間未營業。（圖／記者張雅雲攝）

尤其新光三越台南中山店所在大樓2023年以43.75億元轉手，由原持有的「新光一號不動產投資信託基金」出售給「樂富一號不動產投資信託基金」。由於新光三越僅為承租戶，隨著年底租約即將到期，中山店內開始有品牌人事轉移到新開幕的小北門店，引發外界傳出新光三越將不續租的聲浪，讓不少在地人擔心商圈恐更蕭條。

記者現場觀察，新光三越中山店側門正對面的西華南街，路口雖仍有麥當勞等連鎖品牌支撐人潮，但整排15間店面中有11間未營業，其中還有店面貼出「便宜租」紅色公告。在地人直言，與過去週年慶期間百貨擠滿人潮、周邊車潮綿延的盛況相比，落差相當明顯。

▲西華南街有店面貼出「便宜租」紅色公告。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋台南勝利加盟店店長謝智源表示，中山路商圈人潮流失並非短期現象，主要是近年消費動線逐漸往西門路、小北門及南紡購物中心一帶移轉，過去依靠百貨集客效應支撐的商圈優勢已明顯減弱。

也因人潮不如以往，周邊租金依屋況、面寬與裝修條件差異頗大，單坪租金落在2000元上下，相較去年，已有1成跌幅。

▲新光三越中山店商圈小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，現階段新光三越周邊的新開店面，人潮基礎仍在，因此仍有業者願意進場試水溫，但商圈店面汰換速度快，流動性偏高。若營運未達預期，業者往往很快選擇撤出，因此常出現店家頻繁更替的情況。

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