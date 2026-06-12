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全台最大好市多7/3開幕　地址公布網傻眼「Google找不到！」

▲▼ 好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多粉專宣佈，陪伴高雄會員20多年的高雄店，將於7月2日下午6時結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台最大海景「好市多」地址公布，卻讓網友找不到？好市多粉專宣佈，陪伴高雄會員20多年的高雄店，將於7月2日下午6時結束營業，7月3日正式搬遷至前鎮區智科路。不過由於智科路屬於新闢道路，不少網友發現《Google Maps》查不到路名，笑稱「導航找不到怎麼去？」

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好市多粉專公告指出，原高雄店營業至7月2日下午6時止，新高雄店將於7月3日正式開幕，首度揭露新店主打3大亮點，包括全台最大好市多賣場、海景第一排，以及全台最多汽機車停車位。

高雄店為好市多全台首店，堪稱「起家厝」，自2000年開幕至今超過20年，位於中華五路，周邊緊鄰夢時代、IKEA及台鋁生活商圈，是不少高雄家庭採買的重要據點，也陪伴南部會員一路成長。此次搬遷至前鎮區智科路，距離原址不遠，但基地規模與停車空間大幅升級。不過也有不少網友直言「最大賣場沒有加油站，差評！」、「沒加油站真掉漆
。」

新址位於亞灣，鄰近前鎮科技產業園區、高雄軟體園區及港區開發範圍。近年隨著亞灣2.0計畫推動、企業總部及科技產業陸續進駐，前鎮區已從傳統港灣與工業區，逐步轉型為科技、商業與住宅發展重鎮。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多公告指出，原高雄店營業至7月2日下午6時止，新高雄店將於7月3日正式開幕。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，智科路為新闢道路，也反映區域開發持續推進。隨著新好市多開幕，未來亞灣區南側生活圈可望再添大型商業地標，成為前鎮近年重要的商業建設話題之一。

劉沛緹表示，新舊址均位於亞灣，之後新店完工對當地生活機能、房價提升影響相對不大，區域豪宅林立，根據《高雄實價網》統計，2024年時屋齡5年內的新成屋均價為43.8萬元，2026年則成長到每坪54萬元，3年漲幅約23%，新建案單價都要5字頭起跳。

劉沛緹說：「該區也有屋齡25~40年中古大樓，單價約25~32萬元，雖然屋齡偏高，但因總價相對親民，成為區域客自住首選。」

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關鍵字：高雄好市多開幕亞灣智科路起家厝

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