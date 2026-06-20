台積利多難救買氣？　屏東購屋族「等讓利、撿法拍」

▲台積電7家供應鏈廠商12日進駐屏東科學園區，未來可望創造5400個就業機會，12日舉行動土。（圖／國科會南科管理局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電大軍真的到屏東了，房價會複製台南、高雄經驗嗎？台積電7家供應鏈廠商12日進駐屏東科學園區，未來可望創造5400個就業機會、360億元年產值，不過專家指出，區域房市雖有長線支撐，自住客貸款卻卡關，甚至等待法拍撿便宜。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

占地約28公頃的屏東科學園區半導體供應鏈專區12日舉行聯合動土典禮，由台積電攜手帆宣系統、華懋科技、捨得企業、安葆國際、兆聯實業、和淞科技及矽科宏晟等7家供應鏈廠商共同進駐，成為屏東科學園區發展的重要里程碑。

總統賴清德、台積電董事長魏哲家均親自到場出席，魏哲家透露，台積電近年持續在國內擴產，從嘉義、台南、高雄再到屏東，逐步完成南台灣半導體產業布局。賴清德說：「屏東是全台首座以廠務設施服務為核心打造的半導體供應鏈專區。」根據國科會規劃，屏東科學園區未來可望創造約5400個就業機會，並帶來360億元年產值，成為「大南方新矽谷推動方案」的重要據點。

隨著台積電供應鏈正式落腳，外界也高度關注是否將複製過去台南、高雄的台積電設廠帶動房價上漲模式。大家房屋高屏澎東區經研會副會長古秀蘭分析，高科技產業進駐確實有助增加就業人口及住宅需求，長期來看對區域房市具正面效益。

▲台積電魏哲家董事長在現場相當受歡迎，並為「典禮金鏟」簽名。（圖／國科會南科管理局提供）

不過，目前市場環境與過去已有明顯不同。古秀蘭表示，央行第七波選擇性信用管制上路後，首購族與自住客最常遇到的問題不是房價，而是貸款成數不足、自備款門檻提高，導致購屋決策更加保守，買氣已經明顯急凍。

古秀蘭說：「目前不少有購屋需求的民眾持續觀望市場變化，希望等到價格鬆動、建商讓利，甚至到法拍市場撿便宜，因此台積電供應鏈雖為區域帶來重大產業利多，但短期內恐難重演過去房價快速飆漲的盛況。」

中洲建設總經理黃瀚霆表示，目前屏東科學園區周邊以屏東市區受惠最直接，新案成交單價已站穩3字頭，部分個案甚至站上4字頭。雖然科技產業進駐有助帶動就業人口與居住需求，但現階段市場仍受貸款條件限制，買方仍以自住客為主，追價意願不高，後續須等廠商實際進駐、就業人口到位後，房市效應才會更明顯發酵。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！ 財經女神「低成本存房術」滾大資產