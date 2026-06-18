5分鐘到北士科！　「承德好室」預計2029年完工



▲中央社宅「承德好室」動土。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心12日於台北市士林區舉行「承德好室」社宅動土典禮。這是中央在台北市啟動的第8處社會住宅，也是士林區內的首座。本案總經費約6億9,535萬元，由中央全額投資興建，預計2029年完工。

住都中心指出，「承德好室」社宅基地位於士林區承德路四段及士商路交會的街廓，過去曾是國防部承德營區所在地。此地地理位置優越，鄰近士林運動中心、承德公園及士林商圈等生活設施，並擁有豐富的育樂資源，包括科教館、兒童新樂園、市立圖書館士林分館以及臺北表演藝術中心等，是家庭育兒的理想選擇。



▲「承德好室」預計2029年完工。（圖／翻攝自國家住都中心）



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交通方面，此社宅距捷運淡水信義線士林站約900公尺，興建中的環狀線北環段Y25站也僅500公尺。車行5至10分鐘即可抵達北士科園區、中山北路及國道1號。

住都中心說明，本社宅建築結構為地上12層、地下3層的設計，規劃了一樓的店鋪空間以提升商業活力；二、三樓的社福設施則為身心障礙日間作業空間、身障日照中心及社區居住空間，共創友善共融的家園。外部設計採用綠化植栽與街道連結的方式，藉由入口廣場串聯既有人行道綠廊，翻轉過往營區封閉形象，打造開放的公共休憩空間。