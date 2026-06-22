最高960萬元！　新北「老宅延壽計畫」開放申請



▲新北「老宅延壽計畫」將開辦。（圖／翻攝自新北工務局）



記者陳香菱／綜合報導



為迎接高齡化社會並針對弱勢族群與住居安全，新北市政府工務局推動「老宅延壽機能復新計畫」，宣布將於6月15日正式開放申請，受理時間為3個月，其中符合資格公寓每棟最高可獲960萬元補助。

新北工務局提到，計畫針對符合資格的老舊公寓及透天住宅提供修繕補助，公寓建築每棟最高可獲得960萬元補助，透天住宅則每棟補助金額在330萬至350萬元之間，全力支持社區翻修。

工務局長馮兆麟指出，主要申請對象為屋齡30年以上之合法建築物，包括4至6層公寓及6層以下透天住宅。此次計畫專注改善公共空間與室外環境，包括外牆整修、電梯增設、公共管線更新、屋頂防水隔熱以及無障礙設施等，試圖減輕老舊社區長期面臨的安全隱患與經濟壓力。

馮兆麟進一步表示，新北市的老舊公寓比例高，特別是許多建築無電梯設施，導致高齡者在日常出行時面臨不便，加上老化的外牆及漏水問題更嚴重影響住居品質。透過中央與地方的補助合作，此項計畫旨在提升生活便利性及居住安全性，鼓勵更多社區參與改善工程。

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除了公共空間部分，計畫針對室內專有部分需求提供額外補助，每戶最高可申請20萬元；若住戶符合65歲以上高齡者或低收入戶等弱勢條件，補助額度可增加至30萬元，並以更全面的方式守護市民居家安全。

工務局提醒，在提交補助申請前，民眾需先向內政部公告的專業機構進行「建築物結構安全性能評估」並獲得通過。為協助申請流程，新北市已組織服務團隊，計畫深入各大鄰里辦理巡迴說明會，提供技術指導及整合資源，以確保信息透明化、效率提升。