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西門町甜甜圈大戰！新址逆襲掀房東黑底　原團隊澄清反咬

▲▼西門町甜甜圈大戰。（圖／翻攝Google Map）

▲西門町「倆倆脆甜甜圈」外觀。（圖／翻攝Google Map，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

台北市西門町知名排隊名店「一脆鮮奶脆皮甜甜圈」近日爆發嚴重的品牌經營權與租賃糾紛。前團隊員工與現任官方在網路上隔空交火，雙方各執一詞，讓這起店家分家事件演變成網路大混戰，更意外扯出過往的惡房東黑歷史，引發全台網友高度關注。

【倆倆脆陣營】控房東奪心血、鄰居連環爆
風波起因於「一脆」的前員工出面控訴，聲稱房東女地主看中甜甜圈店生意興隆，竟然獅子大開口要求強行「插乾股50%」。原團隊拒絕這項無理要求後，整個班底便遭到無情驅逐，房東甚至另找新人頂替，企圖將原團隊苦心經營六年的心血整碗端走。

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此消息曝光後，立刻引發周邊鄰居的連環大爆料。包括樓上先後承租過的髮廊負責人、港式茶餐廳老闆，以及隔壁的生煎包、泰式料理店家紛紛站出來力挺原團隊。眾人痛批女房東過去為了趕人手段極其殘忍，曾幹過私拆電表、鋸斷水表、封死頂樓出入口导致無水可用等惡劣行徑，被網友譏諷惡劣程度連張淑晶都得甘拜下風。

出走新店「倆倆脆」雨天逆襲爆滿
遭到驅逐的原團隊隨後移師西門町昆明街，另起爐灶開設新品牌「倆倆脆」鮮奶脆皮甜甜圈。大批得知內幕的在地台灣人紛紛採取行動「用新台幣下架」，即使遇到下雨天，新店門口依舊撐起傘海大排長龍，排隊人龍甚至阻礙到鄰近兩間店面，在社群平台引發兩萬多人按讚直呼大快人心。

▲▼西門町甜甜圈大戰。（圖／翻攝Google Map）

▲一脆甜甜圈外觀。

【一脆官方陣營】反咬帳目不清、拒背黑鍋
面對排山倒海的輿論抵制與惡房東罵名，「一脆」官方粉專也發表強硬聲明全面反擊。官方澄清，「一脆」是他們從零開始建立、親自申請商標的品牌，他們既不是接手他人成果，更不是外傳的貪婪房東，拒絕背負這項莫須有的黑鍋。

官方反過來控訴，2019年開業時信任並委託一位合夥人負責店面的日常運營，但近年卻發現財務帳目一直存在嚴重問題。官方在2025年正式要求清查帳目，但對方始終採取消極、不回應的態度拒絕處理。在忍無可忍的情況下，官方才在今年正式終止與該合夥人的合作關係。

駁斥逼走員工、改進製程現點現炸
針對換血潮，官方嚴正強調從未驅逐過任何員工，前員工的集體離職完全是個人的自由選擇。目前店內的夥伴皆為合法聘用，且薪資待遇均高於勞基法法定報酬，呼籲網友不要將情緒宣洩在無辜的現任員工身上。

官方聲明表示，雙方拆夥之後，他們投入了更多心血改進製程。現在的甜甜圈都是堅持在消費者面前「每天現做、現炸」，絕對不再是過去合夥期間所使用的「冷凍批發」麵團。針對網路上的不實言論，官方強調已完成蒐證，並保留法律追訴權。

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在地人 vs 觀光客的市場大分流
隨著雙方各說各話的聲明流出，西門町商圈的甜甜圈市場也悄悄出現結構性轉變。有熟悉當地的網友觀察到，舊店「一脆」目前因為地理位置優越，雖然依舊看得見排隊人潮，但客群大多已經變成不知情的外國觀光客；至於熟知內幕的台北在地人，如今則全面轉往昆明街的「倆倆脆」捧場，市場的交叉對決仍持續上演。

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