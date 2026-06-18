一戶一車位時代要變了！新北推新制：捷運周邊住宅先鬆綁

▲新北市放寬住宅停車位規定，未來部分建案不再強制「一戶一個汽車位」。（圖／新北市政府）



記者董美琪／新北報導

因應小宅產品增加、社會住宅推動，以及大眾運輸導向開發（TOD）逐漸成為都市發展趨勢，新北市政府公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，針對住宅開發案停車位設置規範進行調整，透過更具彈性的配置方式，降低不必要的興建成本，避免停車空間興建成本過度反映在房價上，同時兼顧交通管理與城市發展需求。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，過去多數開發案件普遍採取「一戶配置一席汽車停車位」的做法，但隨著住宅坪數縮小、大眾運輸網絡日益完善，以及民眾用車習慣改變，既有規範已無法完全反映實際需求。市府因此邀集產官學界及相關單位多次討論，研擬出更符合現況的交通影響評估審查標準。

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根據新制規定，機車停車位仍維持一戶一席原則；至於汽車停車位部分，則依基地條件與開發型態採差異化設置。交通局指出，新制包括位於捷運、台鐵或輕軌場站出入口500公尺範圍內的建築基地（含捷運聯合開發基地），以及適用捷運周邊增額容積獎勵區域的開發案，汽車停車位數量可降至戶數的7成。

此外，都更案件停車位設置標準調整為戶數的8成，社宅則以戶數3成為原則，希望讓停車空間規劃更貼近實際使用需求，避免過度供給造成資源浪費，也減少不必要的開發支出。

▲捷運、台鐵及輕軌周邊住宅停車位可降至戶數7成，都更案8成、社宅3成。（圖／新北市政府）



交通局進一步表示，若開發案汽車停車位未達規定數量，不足部分可透過捐設公共自行車租賃站折抵，每增設一處站點可折抵10個汽車停車位名額，最高可折抵2站，以鼓勵綠色運輸發展。

考量部分基地受限於空間條件，難以規劃足額停車位，新制也同步導入停車位代金制度，開發業者可依規定繳納代金替代設置。相關收入將專款專用於停車場興建及停車環境改善，提升整體停車服務品質，並將開發效益回饋至公共建設。

交通局表示，新制度兼顧居住需求、交通政策與產業發展方向，不僅提供開發單位更明確的規劃依循，也有助於降低住宅開發成本，打造更便利、宜居且具永續性的城市環境。