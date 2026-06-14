靠社宅不夠！　張麗莉掌FIABCI世界總會長談居住正義解方

▲正式接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉（右2），認為台灣居住正義不能只靠社會住宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／奧地利報導

正式接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉，從國際角度看台灣房市，她認為居住正義中很重要的「可負擔住宅」將是未來最重要的課題之一。她指出，目前台灣多數居住問題都由政府透過社會住宅承擔，但在許多國家，解決居住問題並非單靠政府，而是由民間與政府共同合作完成。

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世界不動產與城市發展最具代表性的國際組織，世界不動產聯合會（FIABCI），匯聚全球超過80個國家、50多個分會的龐大組織，由來自台灣的龍寶建設董事長張麗莉，正式從第75屆世界會長、義大利籍Antonio Campagnoli手中接下會長職務，成為FIABCI創立以來首位擔任世界會長的華人女性。

談到未來，張麗莉特別強調：「希望把世界各地成功的城市治理與住宅政策經驗帶回台灣。」她表示，許多國家在面對住宅供給、城市更新、人口結構改變及永續發展議題時，都已累積值得參考的成功案例，「希望透過FIABCI的平台，不僅將國際經驗帶回台灣，也讓世界看見台灣在建築品質、社區營造與城市發展上的優勢。」

▲目前台灣多數住宅問題主要由政府透過社會住宅承擔。（圖／北市政府都市發展局安心樂租網）

被問到成為FIABCI史上首位華人女性世界會長的心情，張麗莉坦言責任重大。她笑說，過去從未特別把自己定位為女性領導者，但近期外界不斷提及「第一位華人女性世界會長」，也讓她深刻感受到這份榮耀背後所承載的期待。

從國際角度看台灣，她指出：「目前台灣多數住宅問題，主要由政府透過社會住宅承擔，但從國際經驗來看，真正成功的模式往往是政府與民間共同合作。」她以印尼及巴西為例指出，「民間開發商長期投入可負擔住宅建設，透過規模化開發與政策配套，在維持企業經營的同時，也有效解決社會住宅供給不足問題。」

張麗莉表示：「政府土地有限，若僅依靠社會住宅，永遠無法滿足龐大需求。與其將責任完全放在政府身上，不如透過政策引導，鼓勵民間建設公司投入可負擔住宅市場。台灣有超過1萬家建設公司，若部分企業願意透過規模化方式參與，不僅能維持企業經營，也有機會共同解決社會問題。」

「可負擔住宅不只是買得起，更要養得起。」張麗莉認為，住宅政策不應只著重降低購屋門檻，更應考量長期持有與生活成本。未來她希望蒐集更多國際案例，提供台灣政府與產業界參考，讓住宅政策從單一供給思維走向更完整的居住解決方案。

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▲台中市長盧秀燕也特別率團出席典禮，並表示台中市政府將全力支援9月登場的FIABCI台中國際交流活動。（圖／記者陳筱惠攝）