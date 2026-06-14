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靠社宅不夠！　張麗莉掌FIABCI世界總會長談居住正義解方

▲▼ 世界不動產,居住正義,可負擔住宅,台灣房市,張麗莉,龍寶,世界不動產聯盟,FIABCI 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲正式接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉（右2），認為台灣居住正義不能只靠社會住宅。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／奧地利報導

正式接任世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會長的龍寶建設董事長張麗莉，從國際角度看台灣房市，她認為居住正義中很重要的「可負擔住宅」將是未來最重要的課題之一。她指出，目前台灣多數居住問題都由政府透過社會住宅承擔，但在許多國家，解決居住問題並非單靠政府，而是由民間與政府共同合作完成。

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世界不動產與城市發展最具代表性的國際組織，世界不動產聯合會（FIABCI），匯聚全球超過80個國家、50多個分會的龐大組織，由來自台灣的龍寶建設董事長張麗莉，正式從第75屆世界會長、義大利籍Antonio Campagnoli手中接下會長職務，成為FIABCI創立以來首位擔任世界會長的華人女性。

談到未來，張麗莉特別強調：「希望把世界各地成功的城市治理與住宅政策經驗帶回台灣。」她表示，許多國家在面對住宅供給、城市更新、人口結構改變及永續發展議題時，都已累積值得參考的成功案例，「希望透過FIABCI的平台，不僅將國際經驗帶回台灣，也讓世界看見台灣在建築品質、社區營造與城市發展上的優勢。」

▲▼北市北投區新奇岩社會住宅。（圖／北市政府都市發展局安心樂租網）

▲目前台灣多數住宅問題主要由政府透過社會住宅承擔。（圖／北市政府都市發展局安心樂租網）

被問到成為FIABCI史上首位華人女性世界會長的心情，張麗莉坦言責任重大。她笑說，過去從未特別把自己定位為女性領導者，但近期外界不斷提及「第一位華人女性世界會長」，也讓她深刻感受到這份榮耀背後所承載的期待。

從國際角度看台灣，她指出：「目前台灣多數住宅問題，主要由政府透過社會住宅承擔，但從國際經驗來看，真正成功的模式往往是政府與民間共同合作。」她以印尼及巴西為例指出，「民間開發商長期投入可負擔住宅建設，透過規模化開發與政策配套，在維持企業經營的同時，也有效解決社會住宅供給不足問題。」

張麗莉表示：「政府土地有限，若僅依靠社會住宅，永遠無法滿足龐大需求。與其將責任完全放在政府身上，不如透過政策引導，鼓勵民間建設公司投入可負擔住宅市場。台灣有超過1萬家建設公司，若部分企業願意透過規模化方式參與，不僅能維持企業經營，也有機會共同解決社會問題。」

「可負擔住宅不只是買得起，更要養得起。」張麗莉認為，住宅政策不應只著重降低購屋門檻，更應考量長期持有與生活成本。未來她希望蒐集更多國際案例，提供台灣政府與產業界參考，讓住宅政策從單一供給思維走向更完整的居住解決方案。

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▲▼ 世界不動產,居住正義,可負擔住宅,台灣房市,張麗莉,龍寶,世界不動產聯盟,FIABCI 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市長盧秀燕也特別率團出席典禮，並表示台中市政府將全力支援9月登場的FIABCI台中國際交流活動。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：世界不動產居住正義可負擔住宅台灣房市張麗莉龍寶世界不動產聯合會FIABCI

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