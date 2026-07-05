越南房市大洗牌！TOD 模式全面啟動　5房產法案迎來重大修法

▲越南胡志明受惠於捷運路網逐步開通帶來的便利，以大眾運輸為導向的都市開發模式已成為顯學。（圖／記者陳致平攝）

記者陳致平／綜合報導

越南房地產市場即將迎來新一波強勁動能，其受惠於都市計畫調整、大規模基礎建設投資以及法規框架的完善，房地產市場預計將獲得顯著的推動力。戰略性基建專案、大眾運輸導向發展（TOD）模式，以及具指標意義的法案變革，預期將為整個產業創造出龐大的新發展「空間」。

品牌與競爭力戰略研究院（Institute for Brand and Competitiveness Strategy）院長武智成（Vo Tri Thanh）博士在近期舉辦的「2026 年房地產金融趨勢洞察」研討會上強調，目前的一個關鍵趨勢是，各地方政府正同步致力於審查、調整並重構其總體發展規劃。與過去的做法不同，當前的規劃被定位為一種「發展空間」戰略，而基礎建設與房地產正是其兩大核心支柱。

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武智成指出，伴隨這些總體規劃而來的是一波涵蓋廣泛的基礎建設浪潮，不僅包含交通運輸，更延伸至數位網路、地下公共設施、海洋及空域發展。值得注意的是，與河內及胡志明市城市鐵路網，以及未來區域鐵路網相結合的 TOD 模式，預計將成為催化房地產市場的關鍵，並同時帶動新興產業的崛起。

除此之外，越南當局推動的區域互聯互通政策、將胡志明市打造成「巨型城市（Megacity）」的宏大願景，以及將經濟特區的特定優惠機制擴展至全國，預估將徹底顛覆越南現有的房地產版圖。

值得注意的是，在全球 ESG 浪潮下，越南市場也開始受到綠色金融與綠色經濟的深遠影響。隨著越南官方積極爭取成為東南亞的綠色金融中心，主打節能、環保的「綠色建案」在不久的將來，勢必會面臨需求的大幅攀升。

從政策法規面來看，專家提醒，越南房市接下來將受到《土地法》、《住宅法》、《房地產經營法》、《公共投資法》及《招標法》等重大法案修訂的深刻影響。這也是有意跨足越南房市的投資人，必須密切留意的法規風險與轉機。

武智成特別強調，越南官方正在開發「房地產識別系統」並籌建國家級的房地產交易中心。此舉有望讓交易數據更標準化、大幅提升市場透明度，進而降低投資風險。不過，後續關於房產稅、交易稅的開徵與調整，以及整體市場結構的轉型，依然是下一階段官方施政的重點，也是市場緊盯的核心焦點。