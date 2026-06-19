大里幫建商再出手！　每坪111萬入手機捷461坪地

▲睽違2年！台中北屯機捷特區再現百萬土地成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

睽違2年！台中北屯機捷特區再現百萬土地成交，位於位於敦富路近敦富9街、溝背段8地號，總面積461.85坪，土地分區為「特商區」，最終以每坪111萬9000元、總價高達5.16億元變更易主，據悉，背後出手者正是「大里幫」建商。

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這並非「大里幫」近期唯一的大動作。先前大里區德芳南路與大里路口、面積達920.84坪的「佳佳電子遊藝場」房地交易，市場也盛傳是由大里幫建商以每坪190萬元的地王級身價打包。沒想到大里本地吃不夠，這股「人親土親」的在地隱形冠軍勢力，再度將獵地觸角延伸至北屯一級戰區。

尤其是受到政策影響，中部土地交易相當冷清，此次機捷土地交易也是繼新美齊2024年7月以151萬元登上機捷地王後，睽違2年再出現的百萬土地交易。該地臨機捷特區的大動脈「敦富路」，沿線除了有知名美式商場Costco進駐帶來的強大磁吸效應外，周邊還有大地商場、總站夜市等。

▲大里幫建商以每坪111萬9000元、總價高達5.16億元拿下北屯區機捷特區溝背段8地號。（圖／翻攝自Google Maps）



春耕不動產總經理張維良分析：「北屯機捷特區由北至南以住宅區、商業區塊狀排列，其中『特商區』因為容積率高，且早前市府放寬特商區開發住宅使用，3樓以下作商業、3樓以上可規劃住宅，另也須提供15%的法定容積作社會住宅使用。」

這次「大里幫」建商狙擊敦富路特商區土地，以接近112萬元的定錨價卡位，是否有整合空間？台灣房屋信實崇德店店長明而康認為：「機會不大。」他透露：「溝背段8地相鄰的7、9地號，目前都還是由各家族持分為主，甚至其中一塊地所有權人更多達6位。」

張維良說：「土地整合，尤其是家族持分的土地，往往需要耗費極大的時間與溝通成本。尤其在目前中央銀行第七波信用管制的重壓下，建商多半講求開發效率與資金周轉率，若要在產權分散的家族地主之間周旋，恐會拉長推案時程。」

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵