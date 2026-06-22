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「左手存股、右手房產」　新貴鎖定西台中房市績優房！

▲▼ 櫻花,向上之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「櫻花向上之櫻」擁有高達 2120坪的壯闊大基地，全案規劃規劃2-4房，「左手抱績優存股、右手擁增值好房」是最佳資產配置選擇。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

股市多頭浪潮洶湧，不少年輕族群與科技新貴藉此快速累積人生第一桶金。然而，商場與股海並無永遠的長紅，在享受高獲利的同時，如何鎖定獲利、防範單一市場波動風險，成為當前最熱門的理財課題。

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會的最新民調數據顯示，高達55.6%的股市獲利者，正準備將資金轉入房地產。第一線接待中心也明顯感受到這股「股轉房」的實際買盤行動，看屋來客量大幅成長。

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專家認為「左手抱績優存股、右手擁增值好房」是最佳資產配置選擇，開始將股市獲利了結的資金，投入具備實質支撐的房地產，不僅能分散單一投資工具的系統性風險，在當前房市回檔、價格趨穩的環境下，更是自住客與置產族進場的最佳時機。

▲▼ 櫻花,向上之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣彈跳力度最大的西台中新光田特區成為不少科技新貴、首購族的首選標的。（圖／業者提供）

買房如選ETF！中台灣彈跳力度最大的西台中成為不少科技新貴、首購族的首選標的，就像投資股市追求穩健、首選成分股優質的國民 ETF「0050」一樣，買房同樣要嚴選具備「品牌力」與「抗跌保值性」的房市績優股。

放眼大台中，兼具生活品質與高CP值的指標，正是處於房價親民區域的「新光田特區」。觀察該區近5年來推案量並不大，在市場供給相對稀缺背景下，由上市建商櫻花建設精心打造的「櫻花向上之櫻」，便如同房市裡的0050，成為萬眾矚目的焦點。

「櫻花向上之櫻」擁有高達 2120坪的壯闊大基地，周邊更有三大公園環抱，兼顧了都市生活難得的綠意與高隱私、低密度的宜居環境，全案規劃規劃2-4房，25~44坪，可以對應新婚首購、小家庭等客群。

▲▼ 櫻花,向上之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲對比台中動輒單價5字頭、6字頭的核心重劃區，「櫻花向上之櫻」超高CP值減輕了購屋族的資金壓力。（圖／業者提供）

目前「櫻花向上之櫻」祭出兩房928萬起（含車位）及三房1188萬元起（含車位）的親民總價，對比台中市區動輒單價5字頭、6字頭的核心重劃區，超高CP值不僅減輕了購屋族的資金壓力，更完美接住了股市獲利族的第一桶金，成為科技新貴與首購族群最踏實的資產避風港。

新光田特區另有2項利多支撐，「新光田醫院向上院區」帶來最新醫療品質，除了上百名醫護菁英入駐，更引進AI智慧化醫療資源，周邊生活機能將全面提升。

▲▼ 櫻花,向上之櫻 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花建設為上市品牌，全台累積超過萬戶的完整售後服務經驗，讓購屋族從交屋到入住都擁有最實質的保障。（圖／業者提供）

再透過主要幹道向上路，特五號快速道路可快速串聯台中科學園區（中科）與精密科學園區，形成強大的就業廊道，更是新貴聚落。尤其基地鄰近國道三龍井交流道聯外樞紐，能以全台角度置產台中的行動思維，快速連結各大樞紐。

在醫療特區與科技廊道雙主力支撐下，擴大了在整個西台中的藍圖，也讓新光田特區不只具備價格優勢，櫻花建設身為上市品牌，擁有深厚的營建實力與誠信口碑。全台累積超過萬戶的完整售後服務經驗，讓購屋族從交屋到入住都擁有最實質的保障。在股海豐收之際，選擇將資金停泊在「櫻花向上之櫻」，無疑是今年最穩健、最具遠見的資產配置決定。

關鍵字：股市轉房台中房市科技新貴新光田特區櫻花向上之櫻櫻花建設

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