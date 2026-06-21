不只年輕人買不起房　銀行公會董瑞斌：考慮地上權住宅當退休宅

▲台灣不只年輕人買不起房，連退休族也面臨高房價壓力。（示意圖／達志影像）



記者董美琪／綜合報導

在房價高漲、購屋負擔持續加重的情況下，地上權住宅再度成為討論焦點。中華民國銀行公會11日舉辦地上權住宅貸款研討會，銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌表示，面對高房價，不只是年輕人買不起房，「年紀大的也買不起」，他正在思考未來是否能將地上權住宅作為退休宅選項之一。

銀行公會指出，近年受到全球通膨、升息循環及營建成本攀升等因素影響，台灣房價維持高檔，民眾購屋壓力愈來愈重。由於地上權住宅不需負擔土地取得成本，因此總價通常較一般住宅低，提供民眾另一種可以達成購屋的可能。

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地上權住宅成另種選擇

銀行公會11日舉行地上權住宅貸款研討會，邀請駐新加坡代表童振源分享新加坡組屋制度，並由產官學界及金融業者探討地上權住宅的市場前景、開發模式、價值評估及貸款實務。

銀行公會表示，希望透過跨領域交流，逐步推動地上權住宅貸款業務，進一步朝居住正義目標邁進。

不只年輕人買不起房

董瑞斌指出，地上權住宅在台灣屬小眾市場，原因可能與民眾「有土斯有財」觀念根深蒂固、部分地上權住宅與一般住宅價差不明顯，以及銀行承作相關貸款經驗尚未成熟等因素有關。

他表示，希望透過借鏡國際案例與實務經驗，讓銀行未來推動相關業務時有更清楚的依據。董瑞斌也提到，目前麗寶集團長期投入地上權住宅開發，以及合作金庫銀行有較豐富的地上權住宅貸款承作經驗，可作為參考。

談到高房價問題時，董瑞斌坦言，不只是年輕世代面臨購屋困難，「年紀大的也買不起」，因此正思考未來是否能將地上權住宅納入退休居住宅的規劃。

新加坡組屋制度

童振源則分享，新加坡政府透過國有土地蓋組屋，以相對優惠價格提供民眾購買，契約期間多為99年。目前新加坡約415萬居民中，高達77%的家庭居住於組屋，解決居住需求，維持社會安穩。

他指出，新加坡組屋制度成功關鍵在於完善的融資與生活機能兩大系統。政府透過補貼降低購屋門檻，並搭配中央公積金制度，讓超過8成購屋者有能力負擔房貸；同時透過整體造鎮規劃，打造完善生活機能環境。