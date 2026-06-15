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圓山保齡球館歇業翻盤？　1600坪精華地「被列黑名單」改建卡關

記者項瀚／台北報導

開業60年「圓山保齡球館」傳歇業！該土地由國大代表家族劉家持有，共約1600坪。經查，球館老闆劉東光曾在都發局會議陳情，直言：「為何我們這塊地劃作『保變住』，變成黑名單，什麼事情都不能做？」希望土地使用分區變更，以進行開發。不過該場館表示，沒有確定要歇業。

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▲▼ 保齡球 。（圖／記者項瀚攝）

▲開業60年「圓山保齡球館」傳歇業，該土地由國大代表家族劉家持有，共約1600坪。（圖／記者項瀚攝）

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「圓山保齡球館」開業至今已有60年歷史，但在週末時傳出無預警歇業，引發熱議。記者在週日傍晚前往，車道入口處已拉上鏈條，走到場館入口處，架設一塊牌子寫著「台電施工，本館停電，不便之處，盡請見諒」。

但致電該場館，該場館表示：「目前沒有確定要歇業！」

「圓山保齡球館」由國大代表家族劉介宙創立，現任董事長則為二代劉東光。經查，球館占地約1600坪，由6位劉姓自然人持有。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「這塊土地非常漂亮，基地夠方正，位於中山北路五段，鄰近劍潭捷運站，若蓋住宅大樓每坪上看150~180萬元，只可惜該土地使用分區與保護區扯上邊，開發困難。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯分析：「保變住土地基本上非常難重建開發，估地主會靜待變更方案，而這期間可能恢復經營，也可能將既有建物出租，作為其他娛樂場館使用。」

▲▼ 圓山保齡球館 。（圖／記者項瀚攝）

▲「圓山保齡球館」佔地約1600坪。（圖／記者項瀚攝）

經查台北市都發局資料，在一份會議紀錄中，見到了「圓山保齡球館」董事長劉東光的陳情發言。

劉東光表示：「圓山保齡球館自1964年開始營業，不知道什麼原因1976年的時候都發局把它劃作『保變住』，變成黑名單，什麼事情都不能做？」

劉東光說：「這附近就有蓋很多建物，圓山大飯店也蓋10幾樓；中山北路1960年代時旁邊是鐵路，現在變成捷運在上面，再邊上是水溝，現在填平後都蓋大樓；那我這邊對面，原本也是作停車場，現在也允許它蓋東西，為什麼我這邊不行？」

劉東光擬陳情變更土地，使用分區為「住三」或「其他類住宅區」或「商業區」（本案基地長期以來均做商業使用），以促進土地利用，並維護陳情人等之土地使用權益。

都發局表示：「該土地屬「保變住」(變更編號：住27)」範圍內，依本市《土地使用分區管制自治條例第93、94條》規定，為原來或妨礙較輕之使用。而相關變更方案，仍須經二級都委會審議通過，始得公告實施。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲圓山保齡球館及其土地分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：圓山保齡球圓山保齡球歇業倒了國大代表劉東光

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