「生不如死」大繼承潮　每年7.8萬棟房屋流向下一代

▲全台繼承移轉棟數頻創新高，在高齡化與少子化夾擊下，正掀起大繼承潮。



圖文／鏡週刊

台灣正以驚人速度走向超高齡社會，「生不如死」的人口負成長巨浪襲來，催生史上房市規模最大的財富傳承潮。據內政部統計，2025年新生兒數僅10萬7,812人，創歷史新低，但死亡人數卻高達20萬268人，等於是1年少了超過9萬人，隨著戰後嬰兒潮世代逐漸凋零，房地產開始移轉給下一代，也讓全台房產繼承移轉棟數衝上78,324棟歷史新高，「大繼承潮」正式來臨。

房市交易急凍，但「等房族」卻越來越多。受到打房政策及房貸緊縮的拖累，房市買氣陷入9年新低的冰凍期，然而，「繼承移轉」卻衝上新高，因為台灣正進入「生不如死」的人口負成長年代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波老化海嘯，掀起房市變化，2025年全台繼承移轉棟數達78,324棟，相較於買賣移轉棟數創9年新低的淒慘市況，繼承市場卻是頻創新高，尤其是台北市繼承移轉棟數年增幅達6.6％，高居六都之冠。

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，「戰後嬰兒潮」的這群長輩，在台灣經濟起飛的1980至1990年代買房成家，如今年事已高，龐大的房產資產正面臨財富傳承期，而雙北房價居高不下，年輕人購屋痛苦指數爆表，使得「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一。

雙北市成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，年長的屋主，持有房產數十年來已有明顯增值，對於資產配置更加精打細算。

房地產留給子女，應該生前給（贈與）？還是死後給（繼承）？財富傳承專家R姐廖嘉紅分析，生前贈與要繳贈與稅、一般稅率的土增稅；而繼承的遺產稅享有1,333萬免稅額，且免徵土增稅等優惠，因此採取「繼承移轉」是長輩處理房產的首選。



更多鏡週刊報導

大繼承潮2／爸爸送房竟成最貴禮物 2千萬老屋稅負高達640萬

大繼承潮3／舊制保護傘發威！2千萬老屋繼承轉賣 稅金從540萬變80萬