嘉義米糕名店兄弟分家　開價3300萬出售起家厝

記者張雅雲／高雄報導

嘉義人從小吃到大的老味道要賣了！創立於1976年的「阿岸米糕」，從文化路夜市小攤車起家，至今已傳承50年、飄香三代。近年第二代兄弟分家後，各自另覓店面經營，而位於民族路的創始店堪稱起家厝，空置3年後，開出3300萬元出售。

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▲創立於1976年的「阿岸米糕」，從文化路夜市小攤車起家，至今已傳承50年、飄香三代，近期開出總價3300萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

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「阿岸米糕」是嘉義最具代表性的小吃之一，1976年成立，至今已50年，是在地知名老店，創始人「阿岸」靠一碗米糕打出知名度，主打以檜木桶蒸煮粒粒分明的長糯米，成為不少老嘉義人記憶中的味道，也是不少遊客到嘉義必訪的老店。

▲民族路原店面、堪稱品牌起家厝，兄弟分家後自2023年空置至今。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，「阿岸米糕」早年從文化路夜市路邊小攤車起家，遷至民族路經營後已營業超過20年。2022年前後因第二代兄弟各自發展，陸續開出「阿岸米糕阿璋的店」與「阿岸米糕元創店」，而民族路原店面、堪稱品牌起家厝，則自2023年空置至今，近期開出總價3300萬元出售。據查，屋主為2位自然人，為2002年取得至今。

▲文化路夜市商圈是目前嘉義市最熱鬧的商圈，店面交易相當稀少。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料顯示，該店位於嘉義市東區民族路，地坪14.21坪、使用空間約54坪，屋齡65年，室內附有餐用電梯，屬於文化路夜市商圈核心，正對文化公園，周邊人潮穩定，具店面曝光與廣告效益。

負責銷售的台灣房屋嘉義志航特許加盟店店東吳昶紳表示，文化路夜市商圈是目前嘉義市最熱鬧的商圈，加上屋主多為早期取得，沒有貸款壓力非常惜售，店面交易相當稀少，即使地坪不大，只要有店面釋出，仍容易吸引買方關注。該物件位於文化路夜市周邊，又帶有米糕老店話題及名店效應，目前已有多組客戶進場斡旋。

▲阿岸米糕民族路老店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，文化路商圈周邊若沒有店面效益、屋齡約50年的巷內老舊透天住宅，總價行情約500～1000萬元，至於店面產品則須視面寬、使用坪數及人流條件而定。

吳昶紳說：「店面租金多以使用坪數評估，月租金約4~10萬不等，以該店實際使用空間約54坪推估，整棟月租金至少6萬元，以開價3300萬元估算，租金投報率約2.6%。」

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