ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄老字號酒店8月後訂不到房？　買家證實：有新計畫

▲▼ 麗尊,酒店,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有民眾發現高雄老字號「麗尊酒店」，8月底後已經訂不到房，引來外界猜測是否將改建住宅大樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

興富發集團去年以14.5億元買下高雄「麗尊酒店」，有民眾發現8月底後已經訂不到房，引來外界猜測麗尊是否也將循「華王大飯店」改建為「港灣1號院」模式，新建為「五福1號院」。對此，興富發證實，「之後將重新改裝，仍延續飯店用途，引進新品牌。」


《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

「麗尊酒店」1998年開幕，是高雄知名老字號飯店，全盛時期麗尊集團在高雄擁有麗尊酒店、麗景酒店及帕可麗酒店等3大據點。不過近年集團逐步轉向輕資產經營，麗景酒店已於2022年出售給麗隆企業股份有限公司，並於同年11月結束營運。

麗尊酒店則在2025年由興富發旗下元盛國際興業，以14.5億元買下。該酒店地坪為509.11坪，換算地價單坪284.8萬元，賣家就是麗尊開發。目前帕可麗酒店持續經營中。

麗尊先前曾表示，飯店出售後採售後回租方式持續經營，租約至2026年底，屆時再視情況洽談續約。不過近期有民眾發現，飯店官網8月底後已無法訂房，引發市場聯想，是否將循華王大飯店舊址改建「港灣1號院」模式，未來甚至可能變身「五福1號院」。

對此，興富發建設副總經理廖昭雄表示，原「麗尊酒店」經營團隊合約8月底到期，後續將進行調整與重新裝修，並由新的經營團隊接手營運，重新開幕。而經營近30年的「麗尊酒店」品牌，廖昭雄直言未來將不再沿用該名稱。不過他強調，興富發現階段沒有住宅開發規劃，未來仍將維持飯店用途經營。

至於新經營團隊身分、是否引進國際連鎖飯店品牌，以及外界關注是否與凱悅酒店集團有關，廖昭雄表示，待相關規劃定案後，再擇期正式公佈，新飯店開幕時間仍未定。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，「麗尊酒店」位於苓雅區五福一路，屬於文化中心生活圈，周邊商業、住宅與藝文機能成熟，屬高雄傳統核心蛋黃區，土地供給相當稀缺，新案不多，且成交價均已站上5字頭，該基地具備飯店、商辦及複合式開發等多元使用彈性，不論引進國際飯店品牌，或未來進一步興建商辦、住宅，都具備市場想像空間。

▲▼ 麗尊,酒店,高雄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲五福一路屬於文化中心生活圈，周邊商業、住宅與藝文機能成熟，屬高雄傳統核心蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

關鍵字：高雄地產飯店改裝興富發集團麗尊酒店文化中心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市低谷已過？　達麗謝志長揭「股轉房」時間點

「房市最差情況已過，股市大漲後，很多人都賺到財富，接下來就是轉入房市累積財富。」達麗建設董事長謝志長認為，下半年一定會有部分資金從股市進入房市。

23分鐘前

盤點全台12重劃區「隱形挑戰」　新版信義計畫區曝光

如何為下一波房市布局？房市趨勢專家李同榮點名北中南12大重劃特區，定調為六都未來發展新都心，並提出各都新版信義計劃區藍圖。他強調，未來10年房市布局的共同密碼為：科技廊道＋軌道經濟。

54分鐘前

房東租屋照「用AI美化」！他看房遇「屋況不符」傻眼...2派人吵翻

現今不少人會透過AI輔助模擬家中裝潢，但有網友發現，租屋網上也能見到房東用AI製圖改變裝潢來宣傳，與實際屋況並不相同，讓他不禁直言「真的超傻眼！」文章一出，也引發了兩派論戰。

56分鐘前

高雄老字號酒店8月後訂不到房？　買家證實：有新計畫

興富發集團去年以14.5億元買下「高雄麗尊酒店」，有民眾發現8月底後已經訂不到房，引來外界猜測麗尊是否也將循「華王大飯店」改建為「港灣1號院」模式，新建為「五福1號院」。對此，興富發證實，「之後將重新改裝，仍延續飯店用途，引進新品牌。」

2小時前

換屋族管制擬鬆綁　18個月沒賣出貸款少1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，有知情人士透露，官方有意放寬換屋族的貸款管制。

4小時前

房市冷他照樣出手！　「南台灣土地公」砸8.9億掃橋科持分地

房市冷到建商推案都保守，「南台灣土地公」在橋科又有大筆交易！實登揭露，京成集團董事長蔡天贊4月豪砸8.93億元，取得橋頭科學園區2期2922坪持分土地，換算地價每坪30.5萬元。不過專家分析，此次交易較像家族或關係企業間的資產配置，價格參考性有限。

18小時前

新北5大預售熱區房價失守　林口、泰山跌逾6%最慘

新北10大預售熱區中，有5區價格下跌，其中以林口區跌6.7%最慘，其次為泰山、三重、新莊、永和。不過，也有區域出現大漲現象，新店區漲幅超過3成。

20小時前

圓山保齡球館歇業翻盤？　1600坪精華地「被列黑名單」改建卡關

開業60年「圓山保齡球館」歇業！該土地由國大代表家族劉家持有，共約1600坪。經查，球館老闆劉東光曾在都發局會議陳情，直言：「為何我們這塊地劃作『保變住』，變成黑名單，什麼事情都不能做？」希望土地使用分區變更，以進行開發。

21小時前

嘉義米糕名店兄弟分家　開價3300萬出售起家厝

嘉義人從小吃到大的老味道要賣了！創立於1976年的「阿岸米糕」，從文化路夜市小攤車起家，至今已傳承50年、飄香三代。近年第二代兄弟分家後，各自另覓店面經營，而位於民族路的創始店堪稱起家厝，空置3年後，開出3300萬元出售。

22小時前

房市最壞時機已過？　台南業界曝「台積概念區」已讓利5%

央行18日將召開第2季理監事會議，外界關注房市管制是否鬆綁。台南市不動產開發商業同業公會新任理事長胡富文表示，「房市最壞時刻已過，不過買氣仍在盤整，部分台積電概念區已出現約5%讓利空間。」

23小時前

【驚悚瞬間曝】台南運豬車撞工程車後彈跳　等紅燈騎士遭撞身亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

換屋族管制擬鬆綁　18個月沒賣..

28歲OL「看中南樹林華廈」　..

「猛鬼大樓」前主委曾是「廣告界..

嘉義米糕名店兄弟分家　開價33..

高雄老字號酒店8月後訂不到房？..

高雄預售屋買氣慘腰斬　前5名熱..

圓山保齡球館歇業翻盤？　160..

15間店面11間空置！　直擊前..

新北5大預售熱區房價失守　林口..

房市冷他照樣出手！　「南台灣土..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市低谷已過？　達麗謝志長揭「..

盤點全台12重劃區「隱形挑戰」..

房東租屋照「用AI美化」！他看..

高雄老字號酒店8月後訂不到房？..

換屋族管制擬鬆綁　18個月沒賣..

房市冷他照樣出手！　「南台灣土..

新北5大預售熱區房價失守　林口..

圓山保齡球館歇業翻盤？　160..

嘉義米糕名店兄弟分家　開價33..

房市最壞時機已過？　台南業界曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366