高雄老字號酒店8月後訂不到房？　買家證實：有新計畫

▲有民眾發現高雄老字號「麗尊酒店」，8月底後已經訂不到房，引來外界猜測是否將改建住宅大樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

興富發集團去年以14.5億元買下高雄「麗尊酒店」，有民眾發現8月底後已經訂不到房，引來外界猜測麗尊是否也將循「華王大飯店」改建為「港灣1號院」模式，新建為「五福1號院」。對此，興富發證實，「之後將重新改裝，仍延續飯店用途，引進新品牌。」



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「麗尊酒店」1998年開幕，是高雄知名老字號飯店，全盛時期麗尊集團在高雄擁有麗尊酒店、麗景酒店及帕可麗酒店等3大據點。不過近年集團逐步轉向輕資產經營，麗景酒店已於2022年出售給麗隆企業股份有限公司，並於同年11月結束營運。

麗尊酒店則在2025年由興富發旗下元盛國際興業，以14.5億元買下。該酒店地坪為509.11坪，換算地價單坪284.8萬元，賣家就是麗尊開發。目前帕可麗酒店持續經營中。

麗尊先前曾表示，飯店出售後採售後回租方式持續經營，租約至2026年底，屆時再視情況洽談續約。不過近期有民眾發現，飯店官網8月底後已無法訂房，引發市場聯想，是否將循華王大飯店舊址改建「港灣1號院」模式，未來甚至可能變身「五福1號院」。

對此，興富發建設副總經理廖昭雄表示，原「麗尊酒店」經營團隊合約8月底到期，後續將進行調整與重新裝修，並由新的經營團隊接手營運，重新開幕。而經營近30年的「麗尊酒店」品牌，廖昭雄直言未來將不再沿用該名稱。不過他強調，興富發現階段沒有住宅開發規劃，未來仍將維持飯店用途經營。

至於新經營團隊身分、是否引進國際連鎖飯店品牌，以及外界關注是否與凱悅酒店集團有關，廖昭雄表示，待相關規劃定案後，再擇期正式公佈，新飯店開幕時間仍未定。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，「麗尊酒店」位於苓雅區五福一路，屬於文化中心生活圈，周邊商業、住宅與藝文機能成熟，屬高雄傳統核心蛋黃區，土地供給相當稀缺，新案不多，且成交價均已站上5字頭，該基地具備飯店、商辦及複合式開發等多元使用彈性，不論引進國際飯店品牌，或未來進一步興建商辦、住宅，都具備市場想像空間。

▲五福一路屬於文化中心生活圈，周邊商業、住宅與藝文機能成熟，屬高雄傳統核心蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

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