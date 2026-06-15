新北5大預售熱區房價失守　林口、泰山跌逾6%最慘

▲新北10大預售熱區中，有5區價格下跌，其中以林口區跌6.7%最慘。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

新北10大預售熱區中，有5區價格下跌，其中以林口區跌6.7%最慘，其次為泰山、三重、新莊、永和。不過，也有區域出現大漲現象，新店區漲幅超過3成。

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團統計實價登錄，新北市前10大預售交易熱區中，有5區較去年Q1平均單價出現修正，單價降幅最多的是林口區，從70萬降到65.5萬，跌幅6.7%。其次為泰山也下修6.6%。

但另一方面，也有4區域成交單價持續走揚，增加最多的是新店區，去年第一季68.7萬，到今年Q1均價竟高達91.8萬，增幅33.7%。

▲新北10大預售熱區單價變化。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示：「第七波信用管制從2024年9月實施至今近兩年，案量大的重劃區多預售社區面臨房市政策和市場觀望氛圍下，為刺激購屋意願，多會釋出友善訊號，包括送裝潢、送家電，最後才會走上讓價一途。」

張旭嵐表示：「林口近年受惠機捷、產業園區及人口移入題材，房價快速攀升，不過供給量體也持續增加，在投資買盤退場後，建商為加速去化，價格出現些微鬆動。」

泰山方面，張旭嵐表示：「因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。」

至於新店價格大漲逾3成，《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「新店區內價差大，新店舊市區、央北重劃區動輒9字頭，甚至站上百萬元，而安坑地區只有5字頭出行情，因此不同區域成交占比將顯著影響整體均價，大漲3成屬於較失真的狀況。」

陳炳辰表示：「今年新店靠央北指標案『華固譽誠』衝高區域銷售表現，該案短短5個月就狂賣超過250戶，相當驚人，且每坪成交均價站上95萬元，這也顯示在供給量稀少的區域，再搭配建商品牌力，仍能繳出亮眼成績。」

《地產詹哥老實說》EP313／現在買房是撿便宜還是撿刀？ 專家：4個致命風險正在發酵