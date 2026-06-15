房市冷他照樣出手！　「南台灣土地公」砸8.9億掃橋科持分地

▲實登揭露，京成集團董事長蔡天贊4月豪砸8.93億元，取得橋頭科學園區2期2922坪持分土地。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷到建商推案都保守，「南台灣土地公」在橋科又有大筆交易！實登揭露，京成集團董事長蔡天贊4月豪砸8.93億元，取得橋頭科學園區2期2922坪持分土地，換算地價每坪30.5萬元。不過專家分析，此次交易較像家族或關係企業間的資產配置，價格參考性有限。

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根據實登顯示，此次交易共分3筆移轉，面積分別為1640.54坪、1071.68坪及209.58坪，成交總價分別為4億9381.09萬元、3億3543.58萬元及6397.02萬元，合計地坪2921.8坪，總價達8億9321.7萬元，換算地價每坪約30.5萬元。

此次交易位於燕巢區通燕路周邊，屬於橋頭科學園區2期範圍，土地使用分區涵蓋第二種住宅區、第三種住宅區及商業區。

▲此次交易共分3筆移轉，總價達8億9321.7萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

據查，該批土地原由蔡、薛姓等地主共同持有，2024年領回抵價地後陸續移轉。其中，薛姓等地主已將持分出售給京成建設，目前京成建設持有權利範圍，約佔整體基地20.9%，換算土地面積約2922坪，其餘仍由3位蔡姓自然人持有。

在地建商透露，該批土地早期為農地，經區段徵收後換回多筆建地，此次移轉的多筆土地持分，較可能是將原本登記於自然人名下的持分土地，統一移轉至京成建設名下，屬於家族或關係企業間的資產配置調整，與一般建商向地主收購土地不同，因此價格參考性有限。

▲台積電效應與產業聚落題材確實持續吸引建商佈局，不過目前橋科仍處於發展初期。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前橋科2期土地行情約每坪35萬元上下，若以公開市場交易來看，先前富邦建設取得土地時，成交單價41萬元、創下區域新高，已反映市場對橋科發展的前景。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東蔡岳霖指出，「目前橋科仍處於發展初期，聯外道路與生活機能尚未完全到位，區域內公開銷售的新案『鳳凰橋科ONE』，成交單價落在3字頭，以現況來看並不算便宜。」

蔡岳霖認為，現階段橋科購屋需求仍以看好未來發展的置產族為主，自住需求相對有限，畢竟園區廠商尚未全面進駐，就業人口與租屋需求仍待發酵。

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