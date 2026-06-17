市區去高鐵必經！歸仁「180座墳墓」夾擊　在地曝透天行情

▲歸仁第八公墓鄰近歸仁市區，地方盼望加速遷葬。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵、AI題材炒熱台南歸仁房市，市區通往高鐵特區的要道旁，卻還有座佔地1845坪的第八公墓！該公墓位於中正南路附近，初估有180座墳墓。在地專家透露，歸仁近年房價已補漲一波，但公墓周邊行情仍被壓抑，與附近住宅區相比價差約2~3成。

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台南市議員吳禹寰指出，歸仁隨著高鐵特定區、沙崙智慧綠能科學城等重大建設持續發展，原本位於市區邊緣的第八公墓，如今已與住宅聚落相鄰，地方長期關注該公墓遷葬進度，盼市府正視基層心聲，加速推動遷葬程序。

根據地籍資料，歸仁第八公墓位於歸仁區六甲里凱旋段，總面積約1845坪，2007年已公告禁葬，目前墳墓數初估約180座。從位置來看，該地鄰近中正15街、中正南路周邊，也是歸仁市區通往高鐵特區的重要交通動線。

台南市民政局指出，公墓遷葬須先辦理公告，讓家屬在期限內自行申請起掘；若期限屆滿後家屬未提出申請，將由公部門統一辦理代起掘作業。待墓區整理完成後，才會進入環境清理及後續土地使用評估。今年將先估算相關作業經費，最快2029年完成綠美化工程。

▲歸仁近年受惠高鐵、沙崙科技題材，房價已有明顯補漲。（示意圖／記者張雅雲攝）

住商不動產台南歸仁加盟店店東丁柏誠指出，歸仁近年受惠高鐵、沙崙科技題材，房價已有明顯補漲，中正南路是串聯歸仁市區與高鐵台南站的重要交通動線。以中正南路為分界，第八公墓所在一側因鄰近傳統墓區，對在地購屋族仍有不少心理影響，因此中正15街周邊行情相對受壓抑，與另一側住宅聚落相比，價差約2~3成。

丁柏誠表示，以區域行情來看，第八公墓周邊屋齡約30年的透天，總價多落在800~1000萬元；相較之下，中正南路另一側的透天，總價已站上1000萬元初頭，形成同生活圈內的價格落差。

他指出，歸仁新透天總價偏高，近年建商多改推總價門檻較低的華廈產品，新案成交單價約每坪35萬元，顯示歸仁市區買方需求仍在，只是第八公墓周邊受嫌惡設施與產品條件影響，行情相對落後。

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