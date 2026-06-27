北市超級蛋黃「大樓、公寓單價差近30萬」　還找得到4字頭

▲北市各區公寓成交占比曝光，公寓交易普遍升溫。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市各區公寓成交占比曝光，公寓交易普遍升溫，南港、文山兩區占比更是大增超過1成。而公寓交易占比最高為士林，也是唯一超過4成的縣市。另外，信義區公寓、電梯產品價差最大，每坪差近30萬元。

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永慶房產集團統計實登，觀察統計近5年北市公寓的交易量占比變化，由25.9%上升至29.7%，增加3.8%。同時，電梯大樓與公寓每坪價差也從18.8萬元拉大至24.4萬元。

進一步觀察各行政區的公寓交易量占比變化，南港成長最為強勁，公寓占比從5年前的16.6%飆升至31.7%，增加15.1％。

▲近5年台北市各行政區公寓交易占比變化。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「南港隨東區門戶計畫推進，新成屋與電梯大樓單價快速墊高，大樓與公寓的每坪價差從10.6萬元擴大至25.1萬元，致使剛性需求買方轉向價格相對親民的公寓，帶動占比翻倍成長。」

至於公寓占比增加13.3%，居次的文山區。陳金萍分析：「該區近年受惠於捷運題材，區域補漲動能強勁，區域以重視學區與居住機能的自住客、首購族為主力，在區域內新大樓供給有限的情況下，老公寓受年輕家庭青睞。」

另外，值得關注的是士林區，該區公寓成交占比高達43.6%，也是北市唯一超過4成的行政區。

而電梯、公寓價差最大的是信義區，每坪價差高達29.5萬元，居北市之冠。陳金萍指出：「信義區生活機能與商業條件頂尖，但房價也高不可攀，尤其買電梯大樓門檻極高，價差壓力讓更多買方將目光轉向公寓產品。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「信義區較外圍的地段，還能找到4字頭尾巴的公寓，CP值相當高，而精華地段可來到7字頭身價，一來是地段為王，二來也是具備都更改建效益。」

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