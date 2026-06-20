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斥1.2億元打造！　台中「月」系列摩鐵開20億求售

▲▼ 台中天月 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以超長戲水池而一房難求的「天月人文」休閒旅館，傳出開價20億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

以超長戲水池而一房難求的「天月人文」休閒旅館，傳出開價20億元求售，據瞭解，該旅館位於朝馬三路、黎明路口，南側面向環河路河岸，並鄰近朝馬運動中心、潮洋環保公園與74號快速道路，地段實屬精華，不過業內人士對此訊息卻反應不一。

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「天月人文」當初號稱砸下1.2億元打造，市場傳出該摩鐵開價20億元求售，經查，現址土地面積709坪，以開價拆算，換算單價每坪約281萬元，屬於住二使用分區，容積220%。

市場人士指出，對比4月坤悦開發以單價302萬元買下新六、容積600%惠民段土地，「天月人文」開價頗具挑戰性。不過地主橫跨多種領域，除了包租公、金融、家具寢具、投資業等，測試水溫的機會更大一點。

而該旅館經營單位為印月餐旅集團，旗下的旅館事業體有水月、心月，餐飲事業印月、法月等，其中位在11期崇德路水月旅館現址已改為藏壽司。不過截至目前「天月人文」休閒旅館仍屬正常營業中，網路評論也相當正面，特別是寵物友善入住讓許多毛主人們大推薦，加上房價親民維持一定住房率。

▲▼ 台中天月 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前台中大七期汽車旅館即將邁入倒數6間，除「天月人文」之外，其餘包括「第五大道」、「沐蘭」、「璽朵」、「竹林雅緻」等。（圖／記者陳筱惠攝）

而一度火熱的七期摩鐵收購潮，在央行第七波信用管制之後已平靜沉寂。最近一筆交易為2024年寶輝建設買下市政北七路上的歐風汽車旅館；查詢全台最大汽車旅館網路平台資料，目前台中大七期汽車旅館即將邁入倒數6間，除「天月人文」之外，其餘包括「第五大道」、「沐蘭」、「璽朵」、「竹林雅緻」等，想尋得短暫休息放空的Motel，恐怕要往12期或單元二找尋。

春耕不動產總經理張維良指出：「七期重劃區發展30年，建商會選擇尋找七期的汽車旅館做為購地目標，也都會找尋地上建物符合危老標準，建商在開發時，還能擁有更多的容積獎勵，多方評估及計算下，即便單價高，但開發效益不見得比素地低。」

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關鍵字：台中摩鐵天月人文七期重劃寵物友善不動產市場

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