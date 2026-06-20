落後證交稅194億！　台中Q1房市成交僅1043億元　

▲第一季台股證交稅來到1237億元，創歷史紀錄，對比台中市第一季實登揭露，房市成交總金額約1043億元，更顯得房市緊縮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

資金流進台股直接把證交稅推上新高，光是第一季，證交稅來到1237億元，創歷史紀錄。對比台中市第一季實登揭露，房市成交總金額約1043億元，更顯得房市緊縮，專家分析，部分資產族群將資金轉向股市，出現「留房增貸、棄房買股」現象，導致市場釋出物件減少，成交量持續萎縮。

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當市場資金環境仍屬寬鬆，房市卻未同步受惠，以台中房市來說，2026年第1季不論買賣移轉、實價登錄交易量或建築開工量全面下滑，其中實價登錄成交件數更較上季腰斬逾5成，但房價卻未見明顯鬆動。

依據「大臺中房市交易動態資訊平台」統計，2026年第1季台中建物買賣移轉棟數為8579棟，季減23.6%、年減18.6%；建物第一次登記棟數5647棟，季減20.4%、年減16.5%。

▲以台中房市來說，2026年第1季不論買賣移轉、實價登錄交易量或建築開工量全面下滑。（圖／記者陳筱惠翻攝）

第1季全市成交件數僅5959件，較上季大減51.3%，較去年同期減少38%，成交總金額約1043億元，季減38.7%、年減39.1%。市場呈現「量縮、價僵、區域分化」格局。

資金流向明確，光是第一季，大部分稅率為0.3%的證交稅，直接年增1.2倍，來到1237億元，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠分析：「在央行選擇性信用管制持續及銀行房貸審核趨嚴影響下，市場資金動能明顯降溫。另一方面，股市表現強勢，也讓部分資產族群將資金轉向股市。」

出現「留房增貸、棄房買股」現象，導致市場釋出物件減少，成交量持續萎縮。陳孟筠指出：「目前市場並非沒有購屋需求，而是買方資金條件、賣方價格期待與政策限制之間出現落差，因此短期內仍難擺脫盤整格局。」

▲雖然房地產對政府財政收入的重要性不若股市相關稅收龐大，但房市交易規模仍帶動眾多產業發展與就業機會。（圖／記者陳筱惠翻攝）

展望下半年，台中市不動產開發公會理事長謝麟兒表示：「目前不動產產業市場活力與動能明顯減弱。房地產產業鏈涵蓋建築、營造、代銷、仲介、裝修、建材及相關服務業，牽動就業人口達數百萬人，對整體經濟具有重要影響。」

謝麟兒比喻：「產業發展如同培育樹苗，若市場長期受到過度抑制，未來要重新恢復成長動能將相當困難。雖然房地產對政府財政收入的重要性不若股市相關稅收龐大，但交易規模仍帶動眾多產業發展與就業機會，其經濟效益不容忽視。在市場已明顯降溫之際，建議政府適度鬆綁部分限制措施，讓市場恢復合理流動性，兼顧產業發展與居住需求，避免房市陷入『一潭死水』的局面。」

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