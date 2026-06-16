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盤點全台12重劃區「隱形挑戰」　新版信義計畫區曝光

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲李同榮強調，未來10年房市布局的共同密碼為：科技廊道＋軌道經濟。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

如何為下一波房市布局？房市趨勢專家李同榮點名北中南12大重劃特區，定調為六都未來發展新都心，並提出各都新版信義計劃區藍圖。他強調，未來10年房市布局的共同密碼為：科技廊道＋軌道經濟。

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李同榮表示，台灣房市歷經多年高速成長後，市場已逐步進入「總量趨緩、區域分化」的新階段，未來房市將進入以產業、交通、人口與就業為核心的「大分化時代」。

李同榮針對北中南12大重劃特區前瞻性與挑戰性做出分析，並提出六都新版信義計劃區藍圖，指出這12區可視為下一波房市布局的重要指標，這些區域都具有「科技廊道」與「軌道經濟」雙特性。

▲▼ 。（圖／吉家網提供）

▲12區可視為下一波房市布局的重要指標。（圖／吉家網提供）

北台灣方面，當然包括近來最夯的北士科，另外還有社子島開發計畫、新莊副都心、新店央北重劃區。

李同榮表示：「北士科為 台北市最後大型科技園區，但房價基期已高、商業機能仍需時間成熟、就業人口導入速度待觀察也成為未來挑戰。」

桃園方面，包括青埔高鐵特區、桃園航空城開發計畫。

李同榮表示：「青埔雙軌交會，為桃園國際化程度最高區域，但區域供給量仍大，投資客比例偏高。」而航空城，他表示：「長期人口與就業紅利可期，但開發期長，生活機能需逐步建立。」

中台灣方面，包括水湳經貿園區、烏日高鐵特區。南台灣則包括，台南東區平實重劃區、台南歸仁高鐵特區、高雄大學特區、高雄亞灣特區。

李同榮表示：「水湳經貿園區為台中市核心戰略區，但同時面臨地價持續攀升、房價基期墊高、中低價位產品競爭激烈、豪宅市場供給增加等挑戰。」而平實重劃區土地供給有限，房價快速墊高，未來漲幅可能趨緩。

此外，高大特區擁台積電效應帶動，但生活機能仍在成長、建案供給量較大要留意。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「常有人以少子化來看衰未來房市，但在少子化之下，人口仍會往都會區集中，而在科技AI當道的時代中，台灣扮演重要角色，房市發展也會跟著『科技風』。」

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關鍵字：李同榮重劃區潛力區科技軌道經濟交通房市

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