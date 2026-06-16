房東租屋照「用AI美化」！他看房遇「屋況不符」傻眼...2派人吵翻

▲有網友滑租屋網時，看見房東透過AI改裝潢。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

現今不少人會透過AI輔助模擬家中裝潢，但有網友發現，租屋網上也能見到房東用AI製圖改變裝潢來宣傳，與實際屋況並不相同，讓他不禁直言「真的超傻眼！」文章一出，也引發了兩派論戰。

一名網友於Dcard以「連租房照都在用 AI 改圖」為題發文，表示自己滑租屋網時，發現有房間的照片是放AI改圖版本，而友人之前看房也遇到類似情形，房東卻回應「可以自己整修成這樣」，讓他忍不住吐槽，「越來越多AI製圖，沒想到連租屋網都淪陷」、「房東自己都知道怎麼樣的房子比較容易租出去，卻不願意花一毛錢裝潢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「真的遇到很多要看房才說漏水、租出去的AI圖，實際是舊酒店改的，現場一堆煙味和霉味」、「希望租屋網站可以盡快跟上某些平台會備註『本內容可能由AI生成』的參考資訊，以前租屋詐騙就很嚴重了，現在還混AI，不要搞人心態啦」、「什麼時候要出AI相關法律，長輩被一些AI影片騙得團團轉，我跟他說是AI他還不信」、「竹南頭份最近也開始很多AI房仲，要買透天結果都給我傳AI圖」、「家具根本不是重點，重點是燈、磁磚和天花板，可以改一下嗎謝謝」。

也有人說，「用AI改沒毛病啊，他可以確實反映出你用心佈置可以長這個樣子」、「還好吧，格局硬裝都沒有改，軟裝本來就是自己可以佈置的」、「牆壁、天花板、地板都沒改啊，而且大小也一樣，只是『家飾』設計不同，我覺得沒有很誇張啊，有點像樣品的概念 」、「一個未來可能性的佈置藍圖讓妳參考，主結構沒改變沒毛病」、「如果有附原圖還可以接受，沒附就根本照騙，幫租客幻想一下自己大改的樣子」。

延伸閱讀

▸ 端午買粽葉藏玄機 菜販笑：根本是在洩漏個資

▸ 獨家／江振誠卸下名廚光環 陪母姊聚餐2小時再返宜蘭

▸ 原始連結