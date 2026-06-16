房市低谷已過？　達麗謝志長揭「股轉房」時間點

▲達麗（6177）今（16日）召開股東會，董事長謝志長（中）接受媒體採訪 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房市最差情況已過，股市大漲後，很多人都賺到財富，接下來就是轉入房市累積財富。」達麗建設董事長謝志長認為，下半年一定會有部分資金從股市進入房市。

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達麗建設董事長謝志長表示：「後天就是央行理監事會議，先前楊總裁一句『第七波信用管制到此為』，振奮人心，讓房市信心大增，這句話的背後，反映出近2年來打炒房政策奏效，也反映出房市最差的時刻已經過去。」

謝志長說：「台股市值名列世界前茅，經濟數據比預期還高，這波股市大漲之後，很多人都賺到財富，而接下來就是轉入房市累積財富，下半年、股利發放之後，絕對會有資金流向房市，對下半年非常有信心。」

不過，謝志長仍喊話央行放寬2項限制，包括高價宅限貸、第二戶限貸。他說：「第二戶一定要放寬，幫助真正要換屋的人。」

至於購地計畫，謝志長表示：「這一段時間以來，我一直在看是否有同業把土地釋出，但實在不多，說實在土地價格下不來。」

謝志長接著說：「新聞看到『知名建商倒閉』，但點進去，公司名字都沒看過，第七波管制以來，並沒有骨牌效應的倒閉潮。」





▲達麗建設營運概況。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

達麗（6177）今（16日）召開股東會，承認去年營收95.3億元、年減22%，歸屬母公司業主淨利17.8億元、年減16%，EPS（每股純益）3.84元。會中並通過配發現金股利3元。

達麗今年有3大案完工，包括52億元高雄「達麗未來市」、總銷66億元北投「達麗河蘊」、46億元台中「達麗冶翠」，合計總銷164億元。展望明年也有3大案完工，包括台中「達麗新高鐵」、高雄「達麗雙子星」以及「達麗世界學」，合計總銷約183億元。

新推案方面，今年預計推出總銷70億元新竹「台肥案」、75億元台中「洲際段案」、88億元台南「平實段案」。

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