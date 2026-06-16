高雄車站商圈復活！　神祕租客年捧1200萬包歇業飯店12年

記者張雅雲／高雄報導

曾是高雄最熱鬧入口的車站商圈，如今出現神秘租客用億元租約重押未來！實登揭露，後驛生活圈「盛薈飯店」舊址，出現新租客年捧1200萬元，一簽就是12年長約。信義房屋專家表示，車站交通建設陸續到位，近期已有商辦、飯店等商用不動產回溫跡象。

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▲實登揭露，後驛生活圈「盛薈飯店」舊址，出現新租客年捧1200萬元，一簽就是12年長約。（圖／記者張雅雲攝）

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「盛薈飯店」鄰近高雄後火車站，2011年開幕、2016年重新裝修，過去主打商務及旅遊住宿客群，根據《Google Maps》顯示，5月仍營業中，6月起已停業，連外觀招牌都已拆除。

實登揭露，該飯店舊址格局為118房2廳120衛，4月出現租客一口氣簽下12年長約，其中前10年月租100萬元、後2年月租調升至110萬元，租賃內容包含營業設備，並享有3個月裝修整備免租期。

據查，屋主為帝豪飯店有限公司。在地仲介透露，「盛薈飯店」前身為「帝豪飯店」，新租客同樣為飯店業者，但開幕時間、未來品牌目前尚未透露。

▲根據《Google Maps》顯示，該飯店5月仍營業中，6月起已停業，目前連外觀招牌都已拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

信義房屋後驛店業務陳學晟表示，近年隨著鐵路地下化完工、陸橋拆除後，過去被切割的街廓重新縫合，加上高雄車站BOT案、高鐵南延、九如陸橋等議題，區域商機回溫。

陳學晟說：「區內以屋齡40、50年以上老透天為主，巷弄內透天總價約800~1000多萬元，臨路店面則視路段及坪數，總價達2000~3000萬元以上。」

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，該案屬特殊產品，市場可比較案例不多，若以後火車站周邊商辦來看，屋齡約20~30年，每坪月租金多為400~700元，該案換算每坪約600元，仍落在區域行情內。相較之下，近年新商辦因屋齡、屋況及承租方條件不同，每坪租金可達千元以上，仍然供不應求。

▲高雄「盛薈飯店」舊址租金小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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