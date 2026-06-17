別再傻傻等房價崩盤！　電商CEO森田曝：「這時機」議價空間最大

▲電商產業起家的快電商創辦人森田從月租8000雅房，到坐擁大直豪宅，相當勵志。（大直示意圖／記者姜國輝攝）

記者項瀚／台北報導

電商產業起家的快電商創辦人森田，在最新一集《地產詹哥老實說》回顧自己超過12年的北漂租屋，親身經歷房租年年上漲、被迫搬遷的無奈，也成為他日後決定購屋的重要轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享森田從租房到買下大直豪宅的心路歷程。

森田分享：「早年在台北打拚，收入還不穩定時，只能選擇與人共住雅房，每月8000元，不僅生活品質受限，電費、屋況與房東突襲賣屋等問題，更層出不窮。」

後來事業逐漸起步，森田為了空間與工作需求，轉而承租東區一帶的大坪數老公寓，月租高達5.5萬元。當時本來想直接買下來，但覺得房子太老、總價太高，結果8年後房東開價變成5200萬元。」

32、33歲時，森田購入人生第一間房，選擇全新成屋、毛胚交屋，裝潢費投入超過800萬元。他透露：「當時善用5年寬限期，每月負擔約6.8萬元，僅比過去支付的高額房租多出一些，「與其替房東繳房貸，不如為自己累積資產。」

▲32、33歲時，森田購入人生第一間房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

談到選址策略，森田強調自己始終堅持「黃金地段」，但在總價與坪數取捨下，最終選擇大直一帶。

「市中心買不到想要的空間，但大直兼顧生活機能與未來發展，又靠近內湖，符合工作與居住需求。」森田表示，區域能否持續發展、是否具備商業量能，才是支撐房價長期走勢的關鍵。

面對近年市場交易量降溫，森田反而認為是自住客進場的好時機。他說：「現在談不上低點，但議價空間變大，用一整年的均價低檔來看，而不是等不可能出現的最低價。」

▲森田表示，房子不是沉重的殼，而是一種強制存款。（示意圖／記者姜國輝攝）

對於猶豫買房還是租屋的年輕族群，森田給出明確建議：「房子不是沉重的殼，而是一種強制存款。」即使從新北、淡水等低總價小坪數開始，只要能負擔，就等於為未來累積一筆可靈活運用的重資產。

目前森田已從房客晉升為房東，並規劃出售首購屋，將資金轉向新北市低總價產品進行配置。他以電商思維看房產市場，「當市場悲觀、聲量低迷時，往往才是最值得觀察與布局的時刻。」

森田最後強調：「不論早買晚買，人生至少要擁有一間房，因為那不只是居所，更是未來所有選擇的起點。」