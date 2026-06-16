去年開讓利第一槍　櫻花建董座曝今年策略「讓大家都跟上」

▲櫻花建設董事長陳世英指出，去年率先讓利後，「大家都跟上了」，今年讓利仍會延續。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

櫻花建設（2539）今（16）日召開股東常會，並完成董事會改選，董事長陳世英連任。陳世英會後指出，去年率先讓利後，「大家都跟上了」，今年讓利仍會延續，但力道視個案土地成本而定，「有空間就會讓，會讓得讓客戶覺得有誠意。」

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陳世英表示：「去年開案的『櫻花大綻』，現在銷售5成多、近220戶，成績不錯，這就是讓利下的成果。」他也指出，政府對信用管制已表態「到此為止」，3月已有部分鬆綁。

▲業者認為目前資金多集中股市，若投資人獲利後可能回流房市，剛性需求與換屋買盤仍可支撐市場。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

央行理監事會召開在即，業界期待持續改善；隨著信用管制常態化，市場結構已回歸以抗通膨置產及剛性首購需求為主軸，目前資金多集中股市，若投資人獲利後可能回流房市，剛性需求與換屋買盤仍可支撐市場。

陳世英說：「即使大盤不佳，具備交通、學校、公園這些明確購買理由的個案，還是會吸引客戶出手。」購地布局方面，今年已取得烏日新站南段商一815坪、台中單元三永興段、桃園中壢中運段等3處標的。

櫻花建2025年度稅後淨利41億2425萬元，年增45.7%，每股盈餘3.46元，股東常會通過配發2.8元股利，股票股利2.2元、現金股利0.6元，較去年2.5元提升。

截至5月底累計營收已達74.9億元，下半年「大甲之櫻-水美」、「櫻花柳川之櫻」、「櫻花詠綻」3案陸續完工入帳，其中已有個案完銷，其他銷售4成、7成不等；另有3案預計年底完工，明年入帳，法人推估今年全年營收與去年140億元相當。

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