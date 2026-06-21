300萬買85大樓套房划算？　房仲曝「隱藏代價」自住客怕爆

▲有北漂20年的高雄人看好亞灣未來發展，打算用300萬元買進85大樓套房，未來返鄉可自住，在北部工作期間還能先出租收租金。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞灣房價一路衝，有北漂20年的高雄人看好未來發展，打算用300萬元買進85大樓套房，未來返鄉可自住，在北部工作期間還能先出租收租金，一兼二顧的如意算盤看似划算。不過房仲提醒，低總價背後，還有不少現實問題。

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85大樓是高雄最具代表性的地標建築，隨著亞灣近年發展加速，周邊新案房價持續墊高。有北漂20年的高雄人透露，看好亞灣長線發展，近期開始研究85大樓套房，目前市場總價約200~400萬元都有，相較周邊住宅動輒千萬元，入手門檻低得多，讓他相當心動。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店長劉沛緹指出，85大樓產品結構複雜，可分為商辦、套房及飯店3大區塊。近年受惠亞灣區題材，商辦因具備海景優勢，加上週邊商辦供給有限，詢問度逆勢升溫，目前每坪開價約26~28萬元，部分海景戶甚至高於周邊商辦行情。

不過飯店、套房市場卻呈現兩樣情。「君鴻國際酒店」2019年歇業後空置至今，當時有不少投資客買進低總價套房經營日租，日收租金2000元、幾乎滿租，投報相當可觀。但隨著陸客退潮、非法日租遭取締，市場熱度明顯反轉。

▲隨著亞灣近年發展加速，周邊新案房價持續墊高，85大樓最大優勢仍是亞灣地段、港景視野及低總價門檻。（圖／記者張雅雲攝）

不具名房仲透露，他手上滿手待售套房，部分物件每月帶看量不到1組，即使低總價，但因套房住戶出入複雜，過去又曾有非法日租、治安及管理爭議，導致自住買方接受度偏低。

劉沛緹分析，85大樓因屬特殊產品，加上高樓層消防法規限制，不少戶別無法開火、缺乏陽台，每月公電分攤費用約1500~2000元，持有成本並不低。更關鍵的是，銀行對相關產品承貸態度保守，部分物件貸款不易，未來轉手時買方也容易受限。

她表示，85大樓最大優勢仍是亞灣地段、港景視野及低總價門檻，但若以投資角度進場，除了看價格，更要評估出租市場、貸款條件及未來流通性等風險。

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