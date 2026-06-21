ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

300萬買85大樓套房划算？　房仲曝「隱藏代價」自住客怕爆

▲▼ 君鴻,85大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有北漂20年的高雄人看好亞灣未來發展，打算用300萬元買進85大樓套房，未來返鄉可自住，在北部工作期間還能先出租收租金。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞灣房價一路衝，有北漂20年的高雄人看好未來發展，打算用300萬元買進85大樓套房，未來返鄉可自住，在北部工作期間還能先出租收租金，一兼二顧的如意算盤看似划算。不過房仲提醒，低總價背後，還有不少現實問題。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

[廣告]請繼續往下閱讀...

85大樓是高雄最具代表性的地標建築，隨著亞灣近年發展加速，周邊新案房價持續墊高。有北漂20年的高雄人透露，看好亞灣長線發展，近期開始研究85大樓套房，目前市場總價約200~400萬元都有，相較周邊住宅動輒千萬元，入手門檻低得多，讓他相當心動。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店長劉沛緹指出，85大樓產品結構複雜，可分為商辦、套房及飯店3大區塊。近年受惠亞灣區題材，商辦因具備海景優勢，加上週邊商辦供給有限，詢問度逆勢升溫，目前每坪開價約26~28萬元，部分海景戶甚至高於周邊商辦行情。

不過飯店、套房市場卻呈現兩樣情。「君鴻國際酒店」2019年歇業後空置至今，當時有不少投資客買進低總價套房經營日租，日收租金2000元、幾乎滿租，投報相當可觀。但隨著陸客退潮、非法日租遭取締，市場熱度明顯反轉。

▲▼ 諾貝爾,高雄,市總圖 。（圖／記者張雅雲攝）

▲隨著亞灣近年發展加速，周邊新案房價持續墊高，85大樓最大優勢仍是亞灣地段、港景視野及低總價門檻。（圖／記者張雅雲攝）

不具名房仲透露，他手上滿手待售套房，部分物件每月帶看量不到1組，即使低總價，但因套房住戶出入複雜，過去又曾有非法日租、治安及管理爭議，導致自住買方接受度偏低。

劉沛緹分析，85大樓因屬特殊產品，加上高樓層消防法規限制，不少戶別無法開火、缺乏陽台，每月公電分攤費用約1500~2000元，持有成本並不低。更關鍵的是，銀行對相關產品承貸態度保守，部分物件貸款不易，未來轉手時買方也容易受限。

她表示，85大樓最大優勢仍是亞灣地段、港景視野及低總價門檻，但若以投資角度進場，除了看價格，更要評估出租市場、貸款條件及未來流通性等風險。

《地產詹哥老實說》EP312／從能買就好到絕不將就！　財經女神「低成本存房術」滾大資產

關鍵字：標籤:**高雄房市85大樓亞灣區發展套房投資房仲分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「陶朱隱園」每坪240萬交易　房仲董座參觀後認「太委屈」

股市大好，信義房屋觀察，近來北市中高總價市場交易升溫。大師房屋董座陳建慶也想當有感豪宅市場復甦，但他強調，量增、價沒漲，談到北市最指標豪宅「陶朱隱園」時，直言「現在價格委屈了。」

40分鐘前

台南50億祖產找後代　曾姓地主留26筆地值8190萬

你家可能有祖產卻沒發現？台南市地政局16日公告，全市共有5219筆土地、建物逾期未辦繼承，面積超過91公頃，總價值逾50億元，其中仁德曾姓地主一口氣留下26筆土地，價值約8190萬元。信義房屋專家表示，多為不知道自己有權利繼承，讓祖產一路變成「無主地」。

2小時前

梧棲夫妻雙亡凶宅出租「2房1廳月租9000元」！網：窮比鬼更可怕

台中梧棲上月底發生雙屍命案，一對21歲年輕夫妻被發現陳屍房內，4個月大女嬰則幸運獲救。事件發生後，套房近日被發現已在網路掛牌出租，房東在租屋資訊中載明屋內曾發生非自然死亡事件，並標出2房1廳1衛、月租9000元，掀起網友討論。

3小時前

300萬買85大樓套房划算？　房仲曝「隱藏代價」自住客怕爆

亞灣房價一路衝，有北漂20年的高雄人看好未來發展，打算用300萬元買進85大樓套房，未來返鄉可自住，在北部工作期間還能先出租收租金，一兼二顧的如意算盤看似划算。不過房仲提醒，低總價背後，還有不少現實問題。

4小時前

建商董事晨運...突倒地猝逝！

新北市新店河濱公園傳出晨運猝逝意外，一名72歲黃姓建商董事18日清晨獨自前往北二高橋下河濱公園運動，疑似身體不適倒地，經保全發現後通報救護，送醫仍不治。

18小時前

斥1.2億元打造！　台中「月」系列摩鐵開20億求售

以超長戲水池而一房難求的「天月人文」休閒旅館，傳出開價20億元求售，據瞭解，該旅館位於朝馬三路、黎明路口，南側面向環河路河岸，並鄰近朝馬運動中心、潮洋環保公園與74號快速道路，地段實屬精華，不過業內人士對此訊息卻反應不一。

20小時前

房貸剩450萬「想先還300萬」！他曝利率一票搖頭：別全砸進去

最近有屋主表示，當初房貸貸了550萬元，利率2.43%，繳了6年半後，目前還剩約450萬元。由於手上有一筆資金，打算先提前償還約300萬元，因此上網請教，剩下房貸金額還需要注意什麼。信義房屋專家建議可以確認三件事，包括銀行是否有提前清償違約金或手續費、提前還款後的選擇等等。

21小時前

央行出手房市降溫了！　內政部曝114年建物買賣登記創9年新低　

內政部今（20日）發布114年建物所有權登記通報。根據統計，114年第一次登記棟數達17萬6690棟，較113年增加8.4％，連續5年成長、也創近10年新高。另外，因央行實施第7波選擇性管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數由113年35.1萬棟高峰降至26.1萬棟，年減25.5％，創近9年新低。

23小時前

下大雨搭戶外型手扶梯免驚？　專家曝「特殊材質」：止滑力升級

梅雨狂掃全台，戶外電扶梯如何撐過極端天氣？資深電梯專家表示，戶外電扶梯本身就是一套大型排水系統，雨天運作沒問題。此外，在扶手、踏板都經過特殊材料打造。

23小時前

落後證交稅194億！　台中Q1房市成交僅1043億元　

資金流進台股直接把證交稅推上新高！第一季證交稅來到1237億元，對比台中市第一季實登揭露，房市成交總金額約1043億元，更顯得房市緊縮，專家分析，部分資產族群將資金轉向股市，出現「留房增貸、棄房買股」現象，導致市場釋出物件減少，成交量持續萎縮。

6/20 12:00

【有夠鬧】橘貓想站竿子上　爬不上去還不願讓奴才幫XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房貸剩450萬「想先還300萬..

55年「台北九龍城寨」將重建　..

300萬買85大樓套房划算？　..

梧棲夫妻雙亡凶宅出租「2房1廳..

松江路大樓夾殺「都更孤島」成形..

一戶一車位時代要變了！新北推新..

台南50億祖產找後代　曾姓地主..

買方大勝？　「基泰大直」遭判退..

高雄預售屋買氣慘腰斬　前5名熱..

老房別急過戶　專家揭繼承優勢

ETtoday房產雲

最新新聞more

「陶朱隱園」每坪240萬交易　..

台南50億祖產找後代　曾姓地主..

梧棲夫妻雙亡凶宅出租「2房1廳..

300萬買85大樓套房划算？　..

建商董事晨運...突倒地猝逝！

斥1.2億元打造！　台中「月」..

房貸剩450萬「想先還300萬..

央行出手房市降溫了！　內政部曝..

下大雨搭戶外型手扶梯免驚？　專..

落後證交稅194億！　台中Q1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366