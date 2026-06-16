未進百萬俱樂部！　竹北指標案實登首揭「量價全曝光」

▲竹北指標新案「大陸時華」首批實登悄悄掀牌，一口氣揭露85筆交易。（圖／業者提供）

記者項瀚／綜合報導

竹北指標新案「大陸時華」首批實登悄悄掀牌，一口氣揭露85筆交易，約占全案2成。成交單價雖然尚未見到市場盛傳的百萬元，但每坪均價95.8萬元也相當驚人，均價創新竹新高價。

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先前市場盛傳竹北指標新案「大陸時華」單價將突破百萬元大關，目前該案在內政部實價登錄上尚未揭露，但《樂居網》上首批揭露出爐。

據《樂居網》資料，一口氣揭露85戶，約是總戶數的2成量體，成交日期主要在5月，每坪單價91.8萬元，最高則為95.8萬元，雖然尚未見到百萬交易，但仍是頗為驚人。且據市調說法，此價格還是每坪便宜3萬元的早鳥價。

「大陸時華」總銷200億元，大陸建設分回約79.4億元。該案基地1538坪，位於竹北光明東六路，鄰近遠東百貨，規劃地上30層住宅，共415戶，坪數設定在36~50坪。

新竹縣地政處表示：「地政單位會有實價登錄揭露準則，目前針對區域9字頭交易，暫不揭露。選擇揭露的考量因素很多，包括個案銷售成數等等。」

▲高薪、分紅、股市投資，形成竹科工程師三本柱。（圖／記者施怡妏攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「高薪、分紅、股市投資，形成竹科工程師三本柱，本次討論個案證明了竹科園區客不是買不起，也不是不願買，而是沒有遇到讓自己動心、心甘情願掏錢的物件而已。」

此外，觀察本次成交的85戶中，有約3成戶數總價超過4千萬元以上，超過新竹高價宅限貸門檻，也就是只有貸3成，顯見區域客購屋實力雄厚。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「雖然當前房市仍相對低迷，但市場上也呈現強烈的個案表現，以竹北指標案來說，由於量體夠大，第一波銷售反應佳，未來也很有機會越賣越高，見到百萬元大關。」

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