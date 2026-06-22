ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大基地　2800坪綠園創住宅天花板

▲▼遠雄建設,高雄,遠雄蘴靚,楠梓,半導體,綠意,花園。（圖／業者提供）

▲「遠雄蘴靚」位於楠梓都會公園特區，距離捷運紅線R21都會公園站約500公尺，坐擁便捷交通優勢。

圖、文／遠雄建設提供

受精華區土地稀缺影響，近年不少基地甚至不到200坪，遠雄建設端出高雄近年少見的大基地住宅案。「遠雄蘴靚」基地面積約3795坪，規劃全區2800坪綠園，打造楠梓史上最大案，在高土地成本時代，主打「把空間留給生活」，還未公開就成南台灣現象級新案。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩表示，遠雄近年持續布局高雄，看好的並非短期房市熱度，而是產業升級後帶來的長期居住需求。尤其楠梓位於半導體S廊帶核心，北接橋頭科學園區、南連楠梓產業園區，在科技產業進駐帶動下，區域人口結構與住宅需求正持續改變，自住與換屋買盤逐漸成為市場主力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在目前高房價、高土地成本時代，遠雄鎖定北高雄，推出楠梓有史以來最大規模的指標案，「遠雄蘴靚」一登場便震撼市場，與傳統小基地產品做出明確劃分，引爆南台灣房市高度關注。

▲▼遠雄建設,高雄,遠雄蘴靚,楠梓,半導體,綠意,花園。（圖／業者提供）

▲隨大型基地愈來愈稀缺，「遠雄蘴靚」以3795坪開發規模，成為楠梓有史以來最大規模住宅案。

「遠雄蘴靚」位於楠梓都會公園特區，全面捨棄店面的高額價值，規劃純住宅社區，在廣達3795坪的基地，主打「把空間留給生活」，大刀闊斧規劃高達2800坪豐盛綠園，其中1200坪為社區私人中庭花園、460坪的豐富親子公設空間，以及充滿療癒感的空中花園，不但大人可以紓壓、小孩也能輕鬆放電，打造全齡的生活場景。

▲▼遠雄建設,高雄,遠雄蘴靚,楠梓,半導體,綠意,花園。（圖／業者提供）

▲全案以「花園秘境」為設計主軸，透過光影、棟距與景觀動線規劃，串聯綠意生活空間。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩表示，現在市場上許多產品追求坪效與戶數最大化，但遠雄希望打造的是能真正療癒居住者心情的生活型態，因此選擇保留大面積開放綠意，建案規畫以「花園秘境」為設計主軸，導入放鬆、舒緩、療癒的空間概念，透過光影、色彩、棟距與景觀動線規劃，讓公共空間與開闊綠地相互串聯。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩透露，目前預約客除了楠梓在地換屋族外，也有不少科技業、製造業、軍公教、自營商及供應鏈相關從業人員，年齡層以40歲上下為主。這類科技菁英在股市獲利後，對資產配置的眼光更為精準。許多客戶看屋後最大的共同反應，就是「在高雄很少看到如此規模的大基地開發案，這麼完整的公設休閒空間。」

▲▼遠雄建設,高雄,遠雄蘴靚,楠梓,半導體,綠意,花園。（圖／業者提供）

▲「遠雄蘴靚」鄰近高雄捷運紅線R21都會公園站，步行即可抵達，享有便捷軌道交通優勢。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩強調：「隨著特區土地陸續開發完成，未來可供大型基地開發的機會也愈來愈少，使該案更具絕版稀缺性。」在營建成本高昂、基地僅百坪小宅當道的市場環境下，「遠雄蘴靚」憑品牌口碑、3795坪難以複製的超大基地，以及距離捷運紅線都會公園站僅500公尺的強勢增值潛力，成功在資產配置的浪潮中脫穎而出。

【遠雄蘴靚】楠梓捷運R21站旁
預約專線：0800-502-555
了解更多：https://www.fgrealty.tw/95wped
 

關鍵字：遠雄建設高雄遠雄蘴靚楠梓半導體綠意花園

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「左手存股、右手房產」　新貴鎖定西台中房市績優房！

股市多頭浪潮洶湧，不少年輕族群與科技新貴藉此快速累積人生第一桶金。然而，商場與股海並無永遠的長紅，在享受高獲利的同時，如何鎖定獲利、防範單一市場波動風險，成為當前最熱門的理財課題。

24分鐘前

「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大基地　2800坪綠園創住宅天花板

受精華區土地稀缺影響，近年不少基地甚至不到200坪，遠雄建設端出高雄近年少見的大基地住宅案。「遠雄蘴靚」基地面積約3795坪，規劃全區2800坪綠園，打造楠梓史上最大案，在高土地成本時代，主打「把空間留給生活」，還未公開就成南台灣現象級新案。

24分鐘前

不只年輕人買不起房　銀行公會董瑞斌：考慮地上權住宅當退休宅

在房價高漲、購屋負擔持續加重的情況下，地上權住宅再度成為討論焦點。中華民國銀行公會11日舉辦地上權住宅貸款研討會，銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌表示，面對高房價，不只是年輕人買不起房，「年紀大的也買不起」，他正在思考未來是否能將地上權住宅作為退休宅選項之一。

11小時前

桃園八德社宅「瑞祥安居」動工！ 估2029完工供210戶

桃園市八德區繼「白鷺安居」社會住宅後，「瑞祥安居」社會住宅日前也已舉行動土典禮，全案由中央投資興建，預計在2029年完工後，可以為當地提供210戶居住單元，滿足更多民眾的居住需求。

12小時前

中國房價跌幅擴大！二線城市領跌　僅靠「AI熱潮」苦撐

中國房地產市場的復甦曙光在5月硬生生遭到打斷。根據最新官方數據顯示，中國5月份房屋價格跌速再度加快，讓2026年初剛冒出的回溫希望瞬間落空，房市低迷的慘況至今已拖累整體經濟近5年。專家指出，隨著市場進入傳統銷售淡季，未來三個月將面臨嚴峻考驗，且目前僅剩受惠於全球AI投資熱潮的超大型城市還能勉強支撐。

13小時前

新加坡男女合買4600萬房分手　男方主要出資「只獲1％產權」

新加坡一對男女交往時，為了方便男方日後購買第二間房子時可以避開額外買方印花稅，故意以「99對1」的比例登記購買一間公寓，沒想到兩人買房不到一年就分手，隨後更為了產權分配鬧上法庭。已知這間房子的主要出資人為男方，但最終女方獲判可保留99%產權。

14小時前

畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、一堆店招租」！他曝慘況：太沒落

台中逢甲夜市是國內熱門的夜市，成為許多觀光客的朝聖熱點，不過有網友表示，20年前念大學時，不論平日或假日，逢甲夜市總是擠滿人潮，沒想到最近再度造訪，晚上不到10點就空蕩蕩，不只逛街人潮稀少，沿路還看到不少店面空租，直呼「太沒落了吧！」貼文掀熱論。

15小時前

下午看房最好？租屋老鳥揭「避雷3原則」：千萬別信捷運5分鐘

租屋族在找尋租屋處時，除了考量交通、生活機能及預算之外，房子本身的安全性也是不能少的考量因素。就有一名網友發文分享租屋族看房3個原則，分別是西曬測試、隔音盲測與距離玄學，並特別指出在下午看房是最合適時段。

16小時前

標榜永久棟距　台中「看台景觀宅」成交站5字頭

景觀宅不夠看，擁有永久棟距、開闊視野的新名詞「看台景觀宅」近期成為新寵，山河景通包成為購屋族鎖定目標。

16小時前

台中夫妻雙亡凶宅「2房9000元租出去了！」　男勇者：租客就是我

台中梧棲上月底發生雙屍命案，一對21歲年輕夫妻被發現陳屍房內，4個月大女嬰則幸運獲救。事件發生後，套房近日被發現已在網路掛牌出租，2房1廳1衛、月租9000元。如今，一名男勇者現身表示，「各位不用看了，租客就是我」，留言區許多網友驚呼「炎夏真的不用開冷氣嗎？」

16小時前

陳美鳳現身綺諺婚禮 　身穿絕美禮服狀態超好！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

男女合買4600萬房分手　女方..

台中夫妻雙亡凶宅「9000元租..

銀行公會董瑞斌：考慮地上權宅當..

「陶朱隱園」每坪240萬交易　..

台南50億祖產找後代　曾姓地主..

斥1.2億元打造！　台中「月」..

300萬買85大樓套房划算？　..

畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、..

中國房價跌幅擴大　僅靠「AI熱..

台北多買房！竹科男被妻逼「賣房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「左手存股、右手房產」　新貴鎖..

「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大..

銀行公會董瑞斌：考慮地上權宅當..

桃園八德社宅動工！ 估2029..

中國房價跌幅擴大　僅靠「AI熱..

男女合買4600萬房分手　女方..

畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、..

租屋老鳥揭「避雷3原則」：千萬..

標榜永久棟距　台中「看台景觀宅..

台中夫妻雙亡凶宅「9000元租..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366