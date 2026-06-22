「遠雄蘴靚」擁3795坪稀缺大基地　2800坪綠園創住宅天花板

▲「遠雄蘴靚」位於楠梓都會公園特區，距離捷運紅線R21都會公園站約500公尺，坐擁便捷交通優勢。

圖、文／遠雄建設提供

受精華區土地稀缺影響，近年不少基地甚至不到200坪，遠雄建設端出高雄近年少見的大基地住宅案。「遠雄蘴靚」基地面積約3795坪，規劃全區2800坪綠園，打造楠梓史上最大案，在高土地成本時代，主打「把空間留給生活」，還未公開就成南台灣現象級新案。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩表示，遠雄近年持續布局高雄，看好的並非短期房市熱度，而是產業升級後帶來的長期居住需求。尤其楠梓位於半導體S廊帶核心，北接橋頭科學園區、南連楠梓產業園區，在科技產業進駐帶動下，區域人口結構與住宅需求正持續改變，自住與換屋買盤逐漸成為市場主力。

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在目前高房價、高土地成本時代，遠雄鎖定北高雄，推出楠梓有史以來最大規模的指標案，「遠雄蘴靚」一登場便震撼市場，與傳統小基地產品做出明確劃分，引爆南台灣房市高度關注。

▲隨大型基地愈來愈稀缺，「遠雄蘴靚」以3795坪開發規模，成為楠梓有史以來最大規模住宅案。

「遠雄蘴靚」位於楠梓都會公園特區，全面捨棄店面的高額價值，規劃純住宅社區，在廣達3795坪的基地，主打「把空間留給生活」，大刀闊斧規劃高達2800坪豐盛綠園，其中1200坪為社區私人中庭花園、460坪的豐富親子公設空間，以及充滿療癒感的空中花園，不但大人可以紓壓、小孩也能輕鬆放電，打造全齡的生活場景。

▲全案以「花園秘境」為設計主軸，透過光影、棟距與景觀動線規劃，串聯綠意生活空間。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩表示，現在市場上許多產品追求坪效與戶數最大化，但遠雄希望打造的是能真正療癒居住者心情的生活型態，因此選擇保留大面積開放綠意，建案規畫以「花園秘境」為設計主軸，導入放鬆、舒緩、療癒的空間概念，透過光影、色彩、棟距與景觀動線規劃，讓公共空間與開闊綠地相互串聯。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩透露，目前預約客除了楠梓在地換屋族外，也有不少科技業、製造業、軍公教、自營商及供應鏈相關從業人員，年齡層以40歲上下為主。這類科技菁英在股市獲利後，對資產配置的眼光更為精準。許多客戶看屋後最大的共同反應，就是「在高雄很少看到如此規模的大基地開發案，這麼完整的公設休閒空間。」

▲「遠雄蘴靚」鄰近高雄捷運紅線R21都會公園站，步行即可抵達，享有便捷軌道交通優勢。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩強調：「隨著特區土地陸續開發完成，未來可供大型基地開發的機會也愈來愈少，使該案更具絕版稀缺性。」在營建成本高昂、基地僅百坪小宅當道的市場環境下，「遠雄蘴靚」憑品牌口碑、3795坪難以複製的超大基地，以及距離捷運紅線都會公園站僅500公尺的強勢增值潛力，成功在資產配置的浪潮中脫穎而出。

【遠雄蘴靚】楠梓捷運R21站旁

預約專線：0800-502-555

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