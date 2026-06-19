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每坪價差5萬以上！　賴正鎰痛批：都更造價基準過時

▲▼▲房市,工人,工地,做工,。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北市都更推動緩慢，原因與造價有關。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市都更推動緩慢，原因與造價有關！商業界代表、建商業者表示，台北市都更制度成本基準與實際現況明顯脫鉤，每坪價差5萬元以上。以15層RC大樓為例，市府基準每坪20.4萬元，但實際已來到28.5萬元。

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台北市住宅面臨嚴重高齡化，逾30年屋齡的老宅高達67萬多戶，占全市住宅總數將近 72%。其中，屋齡超過40年的建物更高達約 52萬戶，代表在北市每1.76間房屋就有1間屋齡超過40年，住宅老化速度遠大於都更重建效率。

台北市迫切需要都更，但經營環境卻很艱困，除了整合、審查等流程費時，鄉林集團董事長賴正鎰表示：「隨著營建成本、融資利率與住戶分回期待同步升高，業者普遍面臨『成本真實上升、制度認列偏低、分配談判困難』三重壓力。」

關於造價成本，賴正鎰直言：「『都市更新工程造價要項』中的提列建築總成本計算基準已是近3年前，明顯偏離市場行情，與現況每坪造價的價差超過5萬元。」

▲▼ 台北市造價資料整理 。（AI協作圖／資料來源：鄉林提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲台北市造價資料整理。（AI協作圖／資料來源：鄉林提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

舉例來說，以15樓的建築成本計算基準，每坪造價基準僅約20.4萬元，但以台北市實際市場行情來看，至少已達28.5萬元起跳。20層以上高樓現在實際建築成本單價也都來到32萬元，30層樓SRC鋼構甚至要到35萬元。

寶和建設副總經理陳威丞補充：「造價確實是當前開發商最大挑戰，在造價大幅上揚之下，開發商利潤受到壓縮，近期在市場上看到不少個案，100%簽約卻遲遲無法推行，尤其是基地坪數較小的個案，基地面積越小、每坪造價壓力越大。」

賴正鎰示警：「若制度成本基準仍停留在過去水準，將造成帳面成本、實際成本嚴重脫節，實施者與地主合建過程若共同負擔無法合理納入融資成本、風險準備金與合理利潤，算帳算不過來，民間實施者自然降低參與意願，都更時程就被拖延變慢。」

賴正鎰建議：「市府應儘速檢討權利變換成本認列制度，將現行工程造價基準由『固定表格』思維，調整為『基準單價加物價指數連動』機制，至少每半年檢討一次，納入各項營造因素。」

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關鍵字：鄉林賴正鎰造價賴正鎰都更寶和建設陳威丞

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