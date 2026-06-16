央行傳再鬆綁換屋族　銷售第一線吐槽：看得到用不到

▲央行18日召開理監事會議，市場傳出官方有意放寬換屋族貸款管制，引來一線行員吐槽。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

換屋族被房貸卡住快2年，央行終於可能再鬆手！央行18日召開理監事會議，市場傳出官方有意放寬換屋族貸款管制，不過第一線業者直言，真正問題是銀行不承做，「中古屋只能看得到、用不到。」

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目前自然人名下若已有1戶房貸，再購買第2戶住宅時，貸款成數最高為6成。不過若屬換屋需求，可透過「先買後賣」模式向銀行申請協處措施，簽署切結書後，可比照首購取得較高貸款成數及寬限期，但必須在18個月內出售第一戶住宅。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，央行近年已數度調整換屋族協處措施，從最初要求1年內出售舊屋、未完成者貸款成數退回5成，到後續延長至18個月，再調整為退回6成。

而中央銀行19日將召開第二季理監事會議，外傳央行有意放寬換屋族貸款管制，未來名下已有房貸、買第2戶又未能在18個月內賣掉舊屋者，貸款成數可能不用退回6成，而是放寬至7成。

▲央行雖然提供換屋協處機制，但中古屋市場實務上鮮少銀行願意承作二屋切結案件。（示意圖／記者張雅雲攝）

不過房市第一線對該作法持保留態度。有不具行銀行行員指出，央行雖然提供換屋協處機制，但中古屋市場實務上鮮少銀行願意承作二屋切結案件。

該行員表示，銀行若受理切結案件，除需額外建立專案管理機制外，還必須長期追蹤借款人是否如期出售舊屋。若超過期限仍未完成出售，後續如何調整貸款條件、是否補足擔保品，甚至衍生催繳與法律程序，都增加銀行作業成本與風險，因此多數銀行承辦人員多不願承辦，不少換屋族詢問後便被婉拒，因此即使政策持續鬆綁，也未必能實際幫助多數民眾。

謝哲耀透露，目前市場上少數成功申辦二屋切結的案例，多出現在預售屋交屋階段。由於銀行希望爭取建商整批房貸業務，在建商協調下較有意願承作換屋切結案件；反觀中古屋市場，缺乏建商整批案件支撐，多數銀行並不願額外承擔後續管理成本。

有不具名建商表示，若政策無法真正到位，最終恐怕只是讓央行對外宣示「已經解套」，但多數換屋族仍面臨「看得到，卻用不到」的老問題。

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