【廣編】「聰明錢」轉進房市卡位南屯捷運宅　「亞昕織御」連42週週週成交

▲「亞昕織御」距離捷運站出口40公尺處，不可複製的地段優勢，讓消費者深具購屋信心。

圖、文／亞昕國際提供

央行日前宣布信用管制「就到這裡」，適逢股市高點震盪，市場FOMO（恐慌性買盤）情緒升溫。部分敏銳的「聰明錢」已開始將股市獲利資金轉進房市，資金轉向效應正持續擴大；其中，位於台中南屯的捷運宅「亞昕織御」，更創下連續42週、週週成交的亮眼紀錄。

新聯陽實業總經理張俊杰指出，股房資金連動是市場慣性，資金會持續尋找最有效率的停泊處；先前在政策重壓下市場一度呈現「股強房弱」，但只要需求本質還在，具備品牌、地段與產品力的指標案，依然能成為資金優先卡位的選擇。「亞昕織御」專案經理劉偉立觀察，在股市高檔獲利的賞屋客，不少人將購屋需求從蛋白區升級到蛋黃市中心；此外，也有具台中地緣關係的北漂科技族，衣錦還鄉為父母購置新居。以6月首週為例，該案單週即成交10戶，其中近半數買方具有科技業背景，買盤除中部在地客外，更涵蓋雙北、新竹與台南。

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該案之所以受青睞，主因在於其位於文心路與五權南路交匯處的南屯核心地段，且距離捷運站出口僅40公尺，地段價值如同台北大安捷運站，其不可複製性成功建立起消費信心。住展雜誌發言人陳炳辰分析，在市場觀望氣氛下，「消費信心」與「價值認定」已取代價格成為驅動成交的核心。台灣產業景氣走強帶動財富效應擴散，獲利資金正尋找下一個避風港，具備保值條件的蛋黃區捷運宅，有望成為下半年房市融冰的主力。