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台南50億祖產找後代　曾姓地主留26筆地值8190萬

▲▼ 台南市府,安平 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南市地政局公告，全市共有5219筆土地、建物逾期未辦繼承，總價值逾50億元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

你家可能有祖產卻沒發現？台南市地政局16日公告，全市共有5219筆土地、建物逾期未辦繼承，面積超過91公頃，總價值逾50億元，其中仁德曾姓地主一口氣留下26筆土地，價值約8190萬元。信義房屋專家表示，多為不知道自己有權利繼承，讓祖產一路變成「無主地」。

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台南市地政局16日表示，今年逾期未辦繼承登記列冊管理土地公告共計5219筆，面積逾91公頃，相當於超過6座台南公園，若以公告土地現值計算，總價值超過50億元。今年列冊案件中，單筆面積最大、公告現值最高的土地位於南區喜東段，面積約9075坪，公告現值總價超過5000萬元。

另外，遺留土地筆數最多的登記名義人，則為曾姓地主所遺留的仁德區土地，共計26筆，總面積達1738坪，以當期公告土地現值計算，總價值約8190萬元，規模最為驚人。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲台灣已邁入超高齡社會，不動產繼承問題也越來越常見。（圖／台南市地政局提供）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，台灣已邁入超高齡社會，不動產繼承問題也越來越常見。一般而言，若土地具有一定價值，多數民眾並不會主動放棄繼承，未辦繼承常見原因包括繼承人斷絕、找不到繼承人，或土地本身價值不高等因素。

不過他指出，實務上不少有價值土地之所以長期未辦繼承，關鍵在於繼承人根本不知道自己有權繼承，才會讓土地被列冊管理，甚至成為外界眼中的「無主地」。

台南市地政局提醒，本年度公告將於6月底屆滿，逾期未辦理者將列冊管理15年。期滿後若仍未辦理繼承登記，將移送財政部國有財產署公開標售，所得價款會儲存於專戶10年，期間各繼承人可檢具證明文件，依法定應繼分申領價金；若逾期仍未申領，最終將歸屬國庫。

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關鍵字：台南地政局不動產繼承祖產無主地土地公告

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