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新北「老宅延壽計畫」6月15日起開辦　助老屋機能復新安全升級

▲▼配合內政部「老宅延壽機能復新計畫」，新北市政府工務局將於6月15日起開放民眾申請，包括外牆整修、公共管線更新與無障礙設施設備等項目。（圖／新北市政府工務局）

▲配合內政部「老宅延壽機能復新計畫」，新北市政府工務局將於6月15日起開放民眾申請，包括外牆整修、公共管線更新與無障礙設施設備等項目。（圖／新北市政府工務局）

記者莊智勝／新北報導

為因應高齡化社會、照顧弱勢族群並提升市民居住安全，新北市政府工務局配合內政部辦理推動「老宅延壽機能復新計畫」，將於6月15日起正式開放受理民眾申請，受理時間為3個月，其中符合資格公寓每棟最高可獲960萬元補助，新北市政府亦積極籌備服務團隊辦理巡迴說明會，協助社區了解申請流程，打造更安全的宜居城市。

工務局長馮兆麟指出，本次計畫主要推動對象以屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅之合法建築物，針對公共空間「共用」部份及室外環境進行修繕與改善，包括外牆整修、增設電梯、公共管線更新、屋頂防水隔熱工程與無障礙設施設備等項目，減輕老舊社區翻修的經濟負擔。

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馮兆麟表示，新北市老舊公寓與透天住宅比例高，普遍面臨無電梯而高齡者上下不便問題，以及外牆老化、漏水修繕等困境。透過中央與地方合作推動「老宅延壽機能復新計畫」，改善建築物安全並提升住戶生活便利性。其中公寓每棟最高補助可達960萬元，透天住宅則每棟可申請330萬元至350萬元補助，鼓勵更多社區投入老屋改善。

此外，針對室內專有部分的改善需求，每戶最高可申請20萬元補助；若家中有65歲以上長者、低收入戶等高齡或弱勢族群，補助金額更可提高至30萬元，全方位守護市民的日常居住品質。

工務局提醒，民眾申請補助前，必須先向內政部公告的專業機構申請並通過「建築物結構安全性能評估」。目前新北市已著手籌備地方服務團，未來將深入鄰里辦理巡迴說明會，協助社區進行前期整合與專業技術諮詢。呼籲符合資格的屋主與公寓管委會及早凝聚共識，踴躍提出申請，居住得更安心、生活更有品質。

關鍵字：房產雲新北老屋整修

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