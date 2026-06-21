標榜永久棟距　台中「看台景觀宅」成交站5字頭

▲景觀宅不夠看，擁有永久棟距、開闊視野的新名詞「看台景觀宅」近期成為新寵 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

景觀宅不夠看，擁有永久棟距、開闊視野的新名詞「看台景觀宅」近期成為新寵，山河景通包成為購屋族鎖定目標。專家認為，基地周邊如果未來不會再興建高樓建築，對外視野變動性不大，享永久棟距景觀，土地價值性也較高。

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新名詞「看台景觀宅」近期成為新寵，如北屯機捷特區的「大城吾界」、13期的「浩瀚光与玥」，以及大里區的「登陽康橋景美」，3案房價最低為「大城吾界」成交約5字頭。

春耕不動產南屯店長管國安指出：「開發商評估地塊條件時，臨路距離或角地區位是推估棟距的重要基礎。加上基地周邊如果未來不會再興建高樓建築，對外視野變動性不大，在設計之始就可保有較大彈性，塑造永久棟距景觀，土地價值性也較高。」

▲專家認為基地周邊如果未來不會再興建高樓建築，對外視野變動性不大，在設計之始就可保有較大彈性。（圖／記者陳筱惠攝）

機捷特區東側的「大城吾界」，因三面臨路的角地條件，東側以東為自行車道與旱溪水岸，天氣晴朗時可遠望大坑山景，全案規劃3房純住家，成交單價落在50萬元左右。

此外，13期預售案浩瀚「光与玥」基地坐落在東興三街上，北向面對慶順路與土庫溪水岸，形成永久棟距視野，純2房坪數落在27~30坪，成交單價約68~71萬元之間。

大里二期最新推案登陽「康橋景美」為區內景觀宅代表之一，該案基地位在永隆九街、大明路之間，高樓層戶別未來可遠眺康橋水岸景觀或興大校園。規劃2~4房產品，實登單價站上5字頭。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「隨著市區可開發素地持續減少，具備永久棟距條件的景觀宅，在都會精華區是可遇不可求。硬體建材會老化、裝潢會退流行，但一面自然窗景，多年後依舊可保有居住與市場價值。」

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