興富發啟動「租售營收雙引擎」　小股東嗨喊：想換3房！

▲興富發今（17日）召開股東會由董座曹淵博主持，而會中進行董監事改選，本次也是他最後一次主持。（圖／記者徐文彬攝）

記者項瀚／台北報導

興富發（2542）宣布今年啟動「租售並進」策略！3大興建中商辦案，合計總銷650億元規模，都規劃整棟出租。今（17日）興富發召開股東會，通過超額配發現金股利4元，現場小股東嗨喊「配得好！」並許願想靠興富發配息、股價表現，能讓自己從住2房換3房。

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興富發董事長曹淵博表示：「2024年央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市極為蕭條，在預售市場仍能繳出銷售佳績的公司，就是興富發，靠得就是因應市場的配套措施。」而央行已於2026年首季調高第二戶房貸成數至6成，市場流動性將緩步回升。

興富發採用多元經營策略，彈性因應市場。首先住宅方面，除了彈性付款等等，曹淵博表示：「目前已針對北中南未售成屋全面著手規劃全裝修，替消費者省去裝潢煩惱與負擔。」

興富發採住宅、商辦並行策略。曹淵博表示：「今年啟動『租售並進』策略，未來興富發不再侷限於建築開發銷售的處分利益，而是透過積極開發與長期持有，打造營建銷售、固定收益的營收雙引擎。」

目前，興富發全棟商辦將朝向出租規劃個案，包括：台中「七期TIMES88」、「惠國90」，以及桃園中路特區「VVS1鑽石經貿中心」。這3案目前都在興建中，合計總銷規模達650億元。

飯店方面，目前興富發投資的飯店，包括台南安平雅樂軒酒店、新北北海溫泉洲際酒店，未來還會新增台南、高雄地區飯店經營。

興富發今（17日）召開股東會，承認2025年營收310.6億元、年減16%，歸屬母公司稅後淨利44.3元、年減28%，EPS（每股純益）2.1元。

會中並通過超額配發現金股利4元，現場有小股東發言：「發得好！」此話一處，會場內響起掌聲。

這位小股東表示：「我現在住小2房，想靠興富發換大3房，公司股價在40多元很久了，期待未來配息是否能再提升，讓股價有更好的表現。」

曹淵博表示：「這幾年經營環境受到衝擊，所有營建業股價都相當委屈，在此之前興富發殖利率貢獻有目共睹，謝謝股東的鼓勵與督促，公司會持續努力。」

▲興富發指標商辦案「國家企業廣場」在今年完工入列。（圖／記者項瀚攝）

展望今年業績，興富發除了跨年度交屋認列的「市政愛悦」與「鉑愛悦」，後續陸續完工認列個案包括：「國家企業廣場」、「蘿曼蘿蘭」、「鉑金愛悦」、「森悦」、「森美樹」，以及齊裕營造的「美術水公園」、「美術1號院」，與博元建設的「雍悦一方」、「紀汎希」、「南科卓越城」。興富發表示：「未來5年，每年將有500~800億的完工金額。」

今日股東會中，興富發進行董監事改選，觀察4名董事名單，興富發總裁鄭欽天、董娘鄭秀慧、總經理范華軍3席不變，而另1席由王嶠奇（潤盈投資公司法人代表）當選，取代原本的興富發董事長曹淵博。

興富發董事長將在今日董事會中改選，預期將由王嶠奇上任。他是工商時報前社長、中國時報前社長、華豐橡膠工業前總經理王嶠奇，今年3月才從華豐退休，隨即進入興富發集團服務。

▲興富發股東會整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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