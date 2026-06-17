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新青安2.0補貼擬「分段退場」　第6年起月繳暴增2倍

▲▼民眾看屋,購屋,建案,房市,房地產。（圖／記者黃克翔攝）

▲新青安2.0用好用滿，月收入近9萬才夠用？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者項瀚／台北報導

新青安2.0用好用滿，月收入近9萬才夠用？新青安2.0預計8月上路，預計採「3＋4」階梯式退場機制。房仲以貸款1000萬元為例，計算每一階段月付款金額。

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新青安2.0預計8月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3＋4」階梯式退場機制，前3年維持原補貼優惠利率1.775%，自第4年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共7年，至第8年後全面退場。

若將新青安2.0補貼優惠用好用滿，以貸款1000萬元、40年期、5年寬限期、一段式機動利率本息平均攤還試算，前3年因利率較低且僅繳息不還本，每月僅需繳約1.47萬元。

第4、第5年因補貼逐步減碼，利率分別調升至1.9%及2.025%，月增約1千元，分別月繳約1.58萬元及1.68萬元。不過，第6年起進入本息攤還期，加上利率調整至2.15%，每月還款金額將跳升至約3.39萬元。

到了第8年，若補貼全面退場、利率回歸至2.275%，月付款將來到約3.45萬元，相較寬限期階段，每月負擔金額增加超過1倍。

▲▼ 新青安2.0每月還款金額試算 。（圖／台灣房屋提供）

▲新青安2.0每月還款金額試算。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「若寬限期間最低月付約1.47萬元，以全國房貸負擔率約40%推算，平均月收入約3.7萬元即可負擔；然而進入本息攤還期，月付款最高將來到約3.45萬元，如要維持相同房貸負擔率，月收入則須提高至約8.6萬元。」

張旭嵐表示：「若寬限期結束月付款翻倍，而家庭收入未同步成長，等於每月房貸支出幾乎吃掉整份薪水，支出占所得比將大幅攀升，財務壓力及生活品質都可能受到壓縮。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「新青安立意良善，以目前傳出的版本來看，維持5年寬限期、而不是降為3年，是令人最意外的，這確實可以降低購屋人壓力。」

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關鍵字：新青安寬限期月付款還款台灣房屋張旭嵐

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