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高雄3大百貨、賣場接力開　「最強商場宅」2年漲23.7%

▲▼ 高雄,LALAPORT,鳳山 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲統計3大新商場周邊房價，LaLaport高雄還沒開幕，周邊2年已大漲23.7%。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台最大好市多高雄亞灣店7月3日將開幕，之後還有2大新商場陸續完工！根據房仲統計3大新商場周邊房價，LaLaport高雄還沒開幕，周邊2年已大漲23.7%，成高雄最強商場宅；好市多高雄店周邊穩漲3.1%，而高雄車站環球購物中心表現較低迷，房價出現1.9%的修正。

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高雄近年重大建設齊發，商場開發也進入收成期。截至明年為止，包括7月即將開幕的「好市多高雄亞灣店」、年底營運的「LaLaport高雄」，以及預計明年開業的「高雄車站環球購物中心」，將陸續加入營運行列。

其中最受市場關注的，莫過於7月3日即將開幕的好市多高雄亞灣店。新店位於亞洲新灣區80期重劃區，賣場規模超過1.4萬坪，為全台最大好市多旗艦店。住商不動產根據實價登錄統計，周邊住宅2023年平均成交單價約每坪28.9萬元，今年提升至29.8萬元，漲幅約3.1%。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山表示，亞灣好市多周邊屬重劃區開發地帶，區域內私有土地較少，新案供給相對有限，因此房價長期維持穩定。目前中古屋成交單價多落在3字頭，部分國宅產品仍有2字頭價格，新案則已站穩4~5字頭，未來開幕後，可望持續提升區域能見度與討論熱度。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄市近期預計新開幕商場周邊房價。料來源:實價登錄、住商機構彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

若以房價漲幅來看，LaLaport高雄周邊表現最亮眼。統計顯示，該商場周邊住宅均價從2023年的每坪26.2萬元，上升至目前32.4萬元，短短2年大漲23.7%，為3大商場中漲幅最高區域。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，LaLaport高雄位於鳳山國泰重劃區，鄰近衛武營國家藝術文化中心與捷運站，兼具大型綠地、交通與生活機能優勢，即使近期房市受信用管制影響，區域房價仍展現較強保值能力。

至於高雄車站環球購物中心周邊房價則相對平穩，統計期間出現約1.9%的微幅修正。高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，高雄車站周邊屬於發展較早的成熟市區，過去受鐵路地下化與車站改建工程影響，周邊商圈動線與居住環境一度進入調整期，也讓房價表現相對保守。

陳揚智說：「隨著新車站輪廓逐漸成形，加上未來有環球購物中心進駐，若人流回歸、商業機能重新串聯，區域房市仍有機會補上建設紅利。」

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關鍵字：高雄房市商場開幕亞灣好市多LaLaport高雄環球購物中心

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