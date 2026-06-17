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陪伴高雄人19年！　房東開價7億賣「文具南霸天」店面

▲▼ 九乘九,自由路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有「文具南霸天」之稱的「九乘九文具專家」，自由店2007年開幕，不少民眾從學生時代一路逛到出社會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有「文具南霸天」之稱的「九乘九文具專家」從高雄起家，門市如今遍地開花。自由店2007年開幕，至今已營運約19年，不少民眾從學生時代一路逛到出社會，近期屋主開價6億9600萬元出售，地坪高達348坪，換算土地單價約199.7萬元。

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「九乘九文具專家」是高雄起家的文具連鎖店，有「文具南霸天」之稱。官網顯示，該品牌1996年開出首間門市，自由店2007年開幕，至今已經營19年，不少在地人都是從小買到大。

該店位於左營區自由二路，近期屋主開出6億9600萬元出售，根據銷售資料顯示，屋齡23年、地坪348.48 坪、建坪64.8坪，換算地價每坪199.7萬元。據查，屋主戶籍即位於左營區。

▲▼ 九乘九,自由路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲自由二路近年受惠義享天地開幕，加上鄰近好市多大順店，商業與生活機續成熟。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，目前自由店仍持續營業中，未來若出售，將視新買家規劃而定，不排除續租維持收租，也可能朝改建開發方向評估。

永慶不動產高雄自由新莊加盟店店長莊昕穎表示，自由二路近年受惠義享天地開幕，加上鄰近好市多大順店、大順路商圈及自由黃昏市場，商業與生活機能持續成熟，已成為北高雄重要消費軸線之一。該地面積達348坪，在北高雄成熟市區相當少見。以目前區域土地依面寬、地形條件及後續開發效益等條件來看，地價約落在每坪150~200萬元。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲「九乘九文具專家」自由店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

莊昕穎說：「住宅市場方面，自由二路周邊產品屋齡落差大，早期大樓屋齡多已接近30年，目前成交單價約每坪20~30萬元；屋齡較新的中古大樓普遍站上4字頭。」

目前區域新案開價多落在每坪55~65萬元。外界預估，若未來該地改建推案，以地段條件、土地規模與營建成本來看，開價站上6字頭並不意外，不過仍須視後續整合條件、產品規劃與市場買氣而定。

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關鍵字：高雄文具南霸天九乘九文具自由店北高雄

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