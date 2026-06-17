央行管制到此為止？　鄉林賴正鎰預言：政策將持續鬆綁

▲董事長賴正鎰研判換屋族第二房的貸款成數能再放寬到7成。（圖／讀者提供）

記者陳筱惠／台中報導

鄉林建設（5531） 17日召開股東常會，董事長賴正鎰說，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說「選擇性信用管制就到這裡」，他研判央行18日召開理監事會議將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數能再放寬到7成。

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鄉林建設2025年度合併營收總額為10.72億元，主要入帳有成屋「鄉林圓頂」，年度稅後純損2.75億元，會中承認並通過2025年每股虧損為0.28元。不過賴正鎰說，雲林已完銷的預售案「鄉林雲峰」總銷26億元，年底將完工交屋、台北中山區「鄉林中山賦」與北投「鄉林靜岡」已近完銷，且「鄉林中山賦」在明年上半年完工交屋。

▲賴正鎰指出下半年股市獲利了結族群出動，房地產市場已經築底回溫。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另外，下半年會加快台中與雙北的購地自建計畫。包含台北市中山區「新松町新城計畫」，已整合19個街廓，已規劃完成，近年將可分期開工。新莊及萬華兩大都更案今年Q2起接續推出，總銷約120億元。

除都更外，鄉林在新北市「塭仔圳」已取得數塊合計約3000坪合建土地，已開始規劃設計、預定明年Q3推案。台中的十三期，單元三、四、五也加緊開發土地，今年預計購入5塊地，希望回歸台中推案。

至於房市，賴正鎰指出：「下半年股市獲利了結族群出動，房地產市場已經築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開說『選擇性信用管制就到這裡』，18日理監事會議估計將持續鬆綁，換屋族都期待購買第二房的貸款成數，能再放寬到7成。」

賴正鎰認為，除此之外，央行應提高高價住宅貸款認定標準、鬆綁土建融貸款成數，他相信央行會做出有利決策。

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