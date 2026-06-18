松江路大樓夾殺「都更孤島」成形　島主撤出售牌、拉封鎖線

記者項瀚／台北報導

松江路上的知名「都更孤島」，掛售看板已撤下，騎樓圍了起來，並張貼「私人土地，嚴禁入內」公告。而隔壁「力麒松江企業總部」已完工，並將在Q3以成屋推案，總銷125.4億元。

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▲松江路「都更孤島」現況曝，一旁（右）的「力麒松江企業總部」即將成屋推案。（圖／記者項瀚攝）

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松江路一棟「都更孤島」過去上了多次媒體版面，最初景象是1棟老透天，一側是完工的國泰人壽大樓、一側是正要動工的力麒總部大樓。

2023年時，時任力麒董事長郭淑珍曾表示：「有接到地主妹妹的訊息，希望能納進都更，不過該案已開工，無法併入基地了。」那個時期，這棟「都更孤島」還曾掛上求售資訊，開價1億6329萬元求售。

如今，「力麒松江企業總部」已完工，將在Q3以成屋形式推案。記者實地走訪，這棟「都更孤島」的招租看板已撤下，另外透天的騎樓處圍起來，貼上告示「私人土地，嚴禁入內，以免觸法，感謝配合。」此舉，近期也在網上掀起討論。

▲松江路「都更孤島」張貼公告。（圖／記者項瀚攝）

而力麒（5512）17日召開股東會時表示：「今年預計推出4大案，合計總銷高達384億元，力麒可分為約323億元，創下歷年最大量表現。」

其中，有2大百億大案，包括總銷125.4億元中山區「力麒松江企業總部」將在Q3採成屋銷售、總銷123.9億元士林區「力麒豐沐」預計在Q4預售，採邊建邊售。

另外還有，北投區「大業都更案」、信義區「富陽街危老案」預計在Q4取得建照。前者總銷69.1億元、分回78%，後者總銷65.9億元、分回49%。

力麒建設表示：「短期房地產仍為政策導向市場，民眾大多觀望心態，期望政府對於打房政策鬆綁，後續需持續觀察市場變化。」

力麒建設強調：「公司所有庫存土地均積極完成準備，將視市場氛圍再決定推案時機，評估新建案銷售模式採成屋銷售、邊建邊售、預售都有可能。」

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