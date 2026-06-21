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屢敗屢戰！　高大千坪地連2次流標「5.5億再上架」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市政府第2季土地標售將登場，其中楠梓高大特區一筆近千坪住宅地，去年連續2次標售失利，第3次捲土重來最受矚目。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電光環也救不了？高雄市政府第2季土地標售將登場，其中楠梓高大特區一筆近千坪住宅地最受矚目。該地去年連續2次標售失利，就連降價近5000萬元後仍流標收場，如今以相同底價三度叩關市場，能否搭上科技廊帶熱潮吸引建商出手，備受外界關注。

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高市地政局本季推出土地涵蓋小港、楠梓及仁武等區域，預計6月30日開標。其中最受矚目的為第6標楠梓區高雄大學區段徵收區「藍田中段363地號」，基地面積999.86坪，使用分區為第三種住宅區，位於大學東路、大學52街口旁，標售底價5億5199萬元，換算每坪約55.2萬元。

該筆土地過去曾於2025年第3季及第4季標售，但均以流標收場。第4季重推時，市府已調降總價約4925萬元、每坪下修約4.9萬元，不過仍未吸引建商出手。本季再度標售，底價則維持與前次相同水準。

另一筆大型標的則為第1標小港區第89期重劃區「松金段20-2地號」，基地面積約972.73坪，使用分區為第三種商業區，該地去年第4季曾流標，此次底價不變，總價5億3379萬元，換算每坪約54.9萬元。由於位於小港森林公園第一排，鄰近高雄國際機場及高雄港，也頗受建商關注。

至於其餘4筆標的均位於仁武區，面積介於32~86坪，標售底價約1275萬~3244萬元，總價門檻相對親民，適合透天住宅開發。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲高雄市Q2土地標售清冊。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，本次標售案中，仁武區幾筆小面積住宅地總價門檻較低，不論自用或置產都具吸引力，預期仍會有買方關注。真正考驗市場信心的，則是第1標小港松金段商業地及第6標楠梓藍田中段住宅地，2筆都屬大面積、高總價標的，且先前均曾流標。

高雄市建築公會榮譽理事長陸炤廷則表示，相較之下，高大特區土地較有機會吸引建商進場。雖然該筆土地已連續2次流標，但價格已較早期更具競爭力，加上區域生活機能逐漸成熟，只要建商評估未來推案效益符合預期，仍有機會順利脫標。

不過陸炤廷認為，小港商業地挑戰相對較大，目前區域內成屋供給仍不少，加上土方及營建廢棄物處理成本偏高，建商購地態度仍偏保守。即使市場期待央行信用管制有機會鬆綁，但目前房市尚未出現明顯回溫跡象，高總價土地仍需時間消化。

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關鍵字：高雄土地標售楠梓住宅地小港商業地房市流標建商信心

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