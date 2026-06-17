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喊話央行放寬貸款成數　代銷公會：年輕人缺的不是寬限期

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲專家認為，台積電及半導體供應鏈持續南下布局，高雄科技產業聚落逐步成形，對住宅、商辦及工業地產均有長期支撐效果。尤（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

3月18日即將召開央行理監事會，市場高度關注房市信用管制是否調整。17日高雄市代銷公會舉辦講座，理事長謝哲耀拋3建議，大喊新青安貸款成數拉高至9成、第二戶放寬至7成。他直言，首購族缺的不是寬限期或低利率，而是「第一桶金拿不出來」。

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央行總裁楊金龍日前談及選擇性信用管制時表示「就到這裡」，被解讀為短期不再加碼打房，高雄市不動產代銷公會在央行會議前夕舉辦「從產業與政策談高雄房市展望」講座，謝哲耀在會前受訪直言，目前房市最大的問題不是需求消失，而是金融條件過度緊縮。

他建議央行優先檢討不動產放款集中度限制，讓銀行房貸承作回歸正常機制，避免首購與換屋族同時受到影響。他抨擊：「政府資源應用在刀口上，不少首購族購屋最大的痛點，其實是沒有第一桶金，建議取消寬限期與利率補貼，改將貸款成數提高至9成，降低購屋門檻，才能真正協助年輕人進場。」

此外，謝哲耀也建議放寬換屋族限制，目前第二戶貸款最高成數為6成，可提高至7成，並給予2年寬限期，讓民眾有足夠時間完成舊屋出售與新屋交屋程序。他認為，此舉不僅有助換屋需求，也能加速都更、危老重建推動。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，不少首購族購屋最大的痛點，其實是自備款不足，建議取消寬限期與利率補貼。（圖／記者張雅雲攝）

對不少民眾期待高雄房價下降，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台積電及半導體供應鏈持續南下布局，高雄科技產業聚落逐步成形，對住宅、商辦及工業地產均有長期支撐效果。尤其楠梓、橋頭、路竹等科技廊帶周邊區域，未來仍具發展潛力。

何世昌也提醒，高雄房價近年漲幅明顯，但並非超漲，而是過去長期低基期所致。市場從過去1、2字頭快速進入3、4字頭甚至5字頭時代，買方仍需要時間適應新行情，因此短期房市仍以盤整為主。

他認為，高雄房市目前正處於政策調整與產業轉型交會階段，雖然短期買氣仍受信用管制影響，但AI與半導體產業紅利尚未結束，長線發展方向並未改變，下半年市場有機會逐步回溫。

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